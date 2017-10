“Es inadmisible que existan estas desigualdades sociales, que van creciendo día a día”

Nacido en Guadalajara, ha formado parte de Cruz Roja durante más de 44 años: primero como voluntario, y luego como responsable en su ciudad natal y la comunidad autónoma (Castilla-La Mancha). Javier Senent asumió la presidencia nacional de la institución en 2015, con el objetivo de seguir trabajando en aquellos ámbitos de la sociedad donde Cruz Roja fuera más necesaria. La pasada semana visitó Tenerife con motivo del acto de entrega de las distinciones de esta asociación a nivel regional. Durante su estancia concedió una entrevista a DIARIO DE AVISOS, en la que Senent se mostró especialmente preocupado por dos aspectos: la pobreza y la situación de los refugiados.

-Usted lleva muchos años vinculado a Cruz Roja. ¿Se ha marcado algún reto al llegar a la presidencia en 2015?

“Cruz Roja es una organización muy grande, de 1,33 millones de socios y 200.000 voluntarios. Es muy extensa, con una expansión tremenda, con mucha gente solidaria, profesionales extraordinarios y con voluntarios muy comprometidos. Cuando me hice cargo de la organización, fije cuatro puntos fundamentales para mí. Uno sería la transparencia, porque vivimos de la confianza de las personas. También la comunicación, para que se conozcan las estrategias y que nos llegue el sentimiento de la gente. Otro aspecto es el buen gobierno, y, por último, la participación”.

-¿Cómo sería la sociedad sin esta entidad?

“Una de las características de nuestra organización es el estar cada vez más cerca de las personas. Creo que somos una organización muy pragmática. Cuando alguien necesita algo no especulamos, hay que atenderlo. Eso debe ser lo fundamental. A lo largo de nuestra historia, en 154 años, nos hemos ido adaptando a las necesidades sociales y no entramos en competencia con nadie. Hemos pasado de un servicio eminentemente sanitario a una actividad en el 80% de carácter social. Hoy tenemos problemas muy acuciantes, sobre todo por la crisis, y hemos tenido que cambiar nuestra actuación para dar respuesta. La Cruz Roja tiene el apoyo que tiene de la población porque resolvemos problemas”.

-¿Qué papel juega en la estructura nacional e internacional la delegación de Canarias?

“Tiene un peso muy importante. Ahora mismo en emergencias se está trabajando mucho con el tema de las playas, y también con las personas que tienen graves carencias de materiales para su subsistencia. En las Islas hay unas tasas de paro importantes y ese colectivo nos preocupa. Trabajamos mucho en temas de empleo. Enlazando con la pregunta anterior, en estos instantes de crisis han sido fundamentales las organizaciones sociales que tenemos en España. Somos un país de acogida, solidario. Entre todos hemos sido capaces de unirnos y sacar adelante esto. De lo contrario se podría haber producido una tragedia social muy importante. No olvidemos que hay muchas familias que no tienen ingresos, personas que necesitan lo más básico. Se está produciendo otro fenómeno, que es el de los trabajadores pobres. Cruz Roja tendrá que seguir estando ahí durante años porque el tema del paro, de la crisis, se va a notar durante muchísimo tiempo”.

-¿En estos tiempos es difícil lograr voluntarios y socios?

“Es más fácil conseguirlos que mantenerlos. La experiencia nos dice que al voluntario hay que darle actividad; si lo hacemos funciona, y el voluntariado crece. En este periodo de crisis, desde 2011 hasta hoy, hemos crecido en número de voluntarios y socios año a año y de empresas que colaboran”.

-Desde su perspectiva, ¿cual cree que es la peor crisis social que se está viviendo?

“Creo que la cantidad de desplazados en el mundo. Hablamos de casi 250 millones de personas. Unas lo hacen para mejorar sus condiciones de vida, pero un número importantísimo tiene que abandonar sus hogares porque peligra su vida. Estamos muy preocupados con este tema. Esto lo juntamos con que se han empobrecido mucho las poblaciones. Hay muchas más personas vulnerables. Es inadmisible que a estas alturas del siglo XXI existan esas desigualdades sociales, que van creciendo día a día, que haya trabajadores pobres. Una persona tiene que tener los recursos mínimos para vivir dignamente. Trabajamos también en atender no solo a estas personas, sino a sus hijos, porque si no, no vamos a romper la pobreza generacional”.

-La semana pasada salieron a la luz los datos de pobreza, en los que Canarias está a la cabeza. ¿A qué cree que se debe?

“Me imagino que está tan por encima de la misma manera que las tasas de paro en Canarias son de las más altas de España. Esta relacionado el nivel de paro con el nivel de pobreza”.

-¿Considera que las administraciones públicas trabajan para hacer frente a esta situación?

“Considero que sí. Nosotros trabajamos codo con codo con el Gobierno. Existe la preocupación, pero la economía afecta al bienestar de las personas. Hemos sufrido una crisis muy importante en la que se han destruido millones de empleos de forma rápida, y eso tiene un reflejo en lo que está pasando. Al final, lo que hay que hacer es mirar al futuro. Cuando intentemos salir de la crisis, que saldremos, sin lugar a dudas, lo importante es no dejar a nadie atrás, mirar hacia los más vulnerables. Lo que pasa es que la desigualdad sigue creciendo y, si no la atajamos, esa brecha se va haciendo cada vez mayor, y cuanto mayor sea, más difícil será arreglarlo”.