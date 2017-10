Nemesio Pérez: “El enjambre de La Palma no tiene por qué derivar en una erupción”

El vulcanólogo y director del área de Medio Ambiente del Instituto Tecnológico y de Energías Renovales, ITER, Nemesio Pérez, ha manifestado que en La Palma “se está dando un proceso de reactivación magmática” pero dejó claro que este proceso no tiene por qué terminar en erupción.

Pérez explicó el enjambre de seísmos ocurridos este fin de semana en Cumbre Vieja en declaraciones al medio de comunicación ElApurón. El foco de sismicidad es muy profundo, entre 25 y 35 kilómetros, y por lo tanto, en palabras de Pérez, “grave no es con los datos que manejamos”.

Nemesio Pérez, que también trabaja para INVOLCAN, indicó que es normal que ocurran enjambres sísmicos como Cumbre Vieja, ya que está activa pero no es habitual en este caso. “Desde ese punto de vista es importante porque no ocurre todos los años, pero no estamos ante el preludio de una erupción volcánica”, señaló.

“Lo que está sucediendo en la isla refleja claramente un proceso de reactivación”, insistió Nemesio Pérez, que trasladó un mensaje de tranquilidad respecto a este episodio sísmico que afecta a la Isla Bonita.