Javier Ruibal: “Recibir esta noticia ha hecho que mi día sea como el de Reyes”

“No me esperaba para nada este premio, ni siquiera sabía que se estaba dilucidando en estos momentos”, contesta un emocionado Javier Ruibal a DIARIO DE AVISOS pocas horas después de recibir la llamada que cambió su día por completo y que transformó su estancia en la Isla, a propósito del concierto que ayer concedió en el Espacio Cultural CajaCanarias de Santa Cruz de Tenerife y que hoy ofrecerá en el Teatro Circo de Marte en La Palma, a las 20.30 horas. Y es que le anunciaron que había sido galardonado con el Premio Nacional de Músicas Actuales 2017. “Como todos los reconocimientos, uno debe dar las gracias y sentirse halagado, más aún si se tiene en cuenta que me premian por mi trabajo en una carrera tan bonita y que me llena tanto como lo es la música”, agrega satisfecho.

“Recibir esta noticia ha hecho que mi día sea como el Día de Reyes”, enfatiza. No le deja de sonar el teléfono, añade, todos los medios de comunicación del país están interesados en conocer su primera reacción. “Cuando me anunciaron que soy el Premio Nacional de Músicas Actuales yo estaba medio dormido todavía. Enseguida llamé a mi familia, y ya a las nueve de la mañana comencé a contestar a la decena de entrevistas que me han hecho”, apunta. Una grata sorpresa que agradece recibir ahora, cuando es capaz de disfrutar del reconocimiento: “Muchas veces se otorgan estos premios cuando uno ya no es capaz de disfrutarlos, por la edad; eso también es de agradecer. Espero que esta sorpresa y esta emoción no se me pasen nunca”, concluye.

Además del prestigioso reconocimiento, Ruibal se llevará 30.000 euros. El jurado lo ha elegido este año por “su excelencia como compositor, cantante y guitarrista, y por el desarrollo de un lenguaje propio que ha influenciado a artistas de varias generaciones”. Asimismo, el jurado también ha valorado “la calidad de su larga trayectoria desde la independencia y coherencia artísticas”.

En una reciente entrevista del compositor, arreglista, guitarrista y cantante, publicada en este periódico, Javier Ruibal declaraba que una canción “debe ser liviana y profunda al mismo tiempo, tanto en la música como en la letra y tan breve como para que te dé ganas de escucharla de nuevo”. Son, en definitiva, los ingredientes de todos sus temas. Entre sus respuestas adelantaba que ya trabaja en un nuevo disco. “Voy a seguir componiendo para terminar un próximo álbum que espero publicar el año que viene y continuar de gira tanto en España como en otros países”.

Fiel a la tradición y a la modernidad, Ruibal nada en un mar de sonoridades auténticas. “Compongo en la tradición como campo de acción sobre el que construir con libertad. Luego es importante procurar no reiterarse en las formas ni caer en la autocopia”, finalizaba.