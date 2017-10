Juan Diego Amador regresa tras ascender un pico virgen en el Himalaya indio

El alpinista canario Juan Diego Amador regresará hoy a Tenerife tras hollar el pasado 16 de septiembre, junto al andaluz José David Pérez, una cumbre de 6.025 metros que permanecía virgen. Un reto que ha supuesto una nueva hazaña para el deportista lagunero.

Amador ha querido dedicar esta ascensión a las Islas Canarias poniendo el nombre del Archipiélago a la cima, quedando así registrada en la Indian Mountainnering Foundation para la historia del alpinismo. Con este gesto el tinerfeño quiere agradecer “el seguimiento y ayuda que siempre he tenido desde mi tierra para desarrollar mis proyectos deportivos”.

Desde la capital de India, Amador afirmó que “tengo muchas ganas de regresar y abrazar a mi gente” y “después de tres meses fuera de Canarias deseo volver a mi rutina. A buen seguro no sentiría el impulso de escapar a la montaña si la rutina de mi vida no me llevara a ello; ambas se necesitan, ambas se complementan”, aseguró tras recordar que partió hacia Perú el 2 de julio para realizar un trabajo de altura , tras regresar a Canarias se desplazó a la India después de 10 días de preparativos.

“Siento una especie de serenidad y plenitud por haber logrado lo que nos planteamos en su momento”, desveló, para finalmente agradecer a sus amigos y compañeros de expedición, Jorge Rojas y José David Pérez, “por dejarse embarcar en esta aventura a la India”.