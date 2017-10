Juncker avisa de que negociar el Brexit llevará “más tiempo” del esperado

El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, ha advertido este viernes de que “cada día” se descubren “nuevos problemas” en las negociaciones para pactar el divorcio entre Reino Unido y la Unión Europea, por lo que llegar a un acuerdo llevará “más tiempo” del esperado.

“Los británicos están descubriendo, al igual que nosotros, nuevos problemas cada día. Esa es la razón por la que el proceso llevará más tiempo del que se pensó inicialmente”, ha señalado Juncker en un debate con estudiantes en Luxemburgo.

Bruselas ya ha anunciado que pedirá a los líderes de la UE en su próxima cumbre del 19 y 20 de octubre que confirmen que no hay “suficientes avances” en las conversaciones como para abrir la segunda fase de negociaciones, es decir, empezar a hablar de las relaciones futuras y del periodo de transición, tal y como exige Londres.

Se espera por tanto que los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea a 27 pidan a su colega británica, Theresa May, más concreción en sus propuestas, en especial en lo que se refiere a la factura de salida, y aplazarán al menos hasta diciembre el siguiente paso.

“No logramos alcanzar un compromiso real sobre los compromisos financieros que se mantienen para Reino Unido”, ha explicado Juncker en Luxemburgo, en referencia a la factura de más de 60.000 millones de euros que reclama la UE por el divorcio, pese a que el Gobierno británico estima sus obligaciones en una suma mucho menor.

El negociador de la UE para el Brexit, Michel Barnier, dijo el jueves que las conversaciones en este punto están en “punto muerto” y que apenas han logrado tratar el tema a nivel “técnico”.

“Deben pagar, deben pagar, no como una imposición. No se trata de una actitud de revancha”, ha sostenido Juncker, quien ha ilustrado la situación con el ejemplo de un grupo que pide 28 cervezas en el bar y uno quiere irse después sin pagar su consumición.

Derechos iguales para ciudadanos

Para el jefe del Ejecutivo comunitario la salida de Reino Unido es un asunto “grave” que llegó de manera “inesperada, pero no tanto” y ha apremiado a afrontar las consecuencias de la desconexión.

En este sentido, ha afeado al lado británico que se resista a reconocer tras el Brexit los mismos derechos para los ciudadanos comunitarios que los que asisten a los británicos.

“Nunca he entendido este problema, ¿por qué no decir, con sentido común -algo que no es un rasgo político- que las cosas seguirán como están?”, se ha preguntado, para después lamentar que no se respete el ‘status quo’ y se siga discutiendo “un sinsentido” como el de negarles derechos.