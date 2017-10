Juncker y Tusk instan a las partes al diálogo y a evitar el uso de la fuerza

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha hablado este lunes con el jefe del Ejecutivo comunitario, Jean-Claude Juncker, y el presidente del Consejo europeo, Donald Tusk, en sendas conversaciones telefónicas para abordar los incidentes que rodearon la celebración del referéndum ilegal de independencia este domingo en Cataluña.

En su charla con Rajoy, el presidente del Consejo le ha trasladado su apoyo al orden constitucional de España pero también ha pedido un esfuerzo para evitar más tensiones y el uso de la fuerza.

“Acabo de hablar con Mariano Rajoy. Compartiendo sus argumentos constitucionales, he llamado a encontrar vías para evitar más tensiones y el uso de la fuerza”, ha escrito el propio Tusk en su cuenta oficial de Twitter.

Just spoke to @MarianoRajoy. Sharing his constitutional arguments, I appealed for finding ways to avoid further escalation and use of force.

— Donald Tusk (@eucopresident) 2 de octubre de 2017