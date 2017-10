La Banca Catalana rescata a España – Por Ángel Arenas

Me preguntó Carmelo por Mensaje Directo, donde aloja las conversaciones que tiene conmigo:

-Muchacho, ¿qué crees que está pasando en Cataluña?

Él me cree Wikipedia, o Google, o Siri. Se cree que tengo respuesta para todo sólo porque vivo en el otro extremo del mundo, en Miami, donde también, él lo sabe, hay mucho rebenque. Como en Tenerife, dice él, siempre tan autocrítico como los de Duggi.

Esta vez le respondí a su pregunta pidiéndole información. Lo último que me contó tenía que ver con la banca catalana (no la Banca Catalana, que es como se llamaba el fraude de Jordi Pujol); según él, los bancos más importantes de Cataluña estaban pensando irse de España. Me metí en los periódicos españoles, incluso el DIARIO DE AVISOS y algunos diarios catalanes en catalán, y vi que lo que me decía Carmelo era exacto, con un añadido: no se lo estaban pensando, se estaban yendo. Primero, el exquisito Sabadell, el de los anuncios de Nadal y Guardiola, acaso el banco con una estética más depurada. Y, después, La Caixa, que recientemente se compró en Tenerife una de las joyas de la corona isleña, CajaCanarias. Ahí es nada: Tenerife perdió su Caja y nadie lloró; Cataluña pierde una alhaja y se arma la marimorena.

En todo caso, esa es la situación: sin Banca, Cataluña afronta su futuro como si estuviera lanzándose al vacío. Luego he leído en la prensa de Madrid, en El País concretamente, una lista interminable de consecuencias de este Catalexit cataléptico que están organizando Forcadell, Puigdemont y Romeva… Un desastre si no se para a tiempo, con DUI o con DIU, ambos tan dolorosos. Lo de Romeva es patético, porque él fue el encargado de ir contando por el mundo (por aquí estuvo, paseando su soledad por las playas de Miami) que no iba a pasar cuando tuviera que pasar lo que iba a pasar. Se reía de los que le preguntaban por las consecuencias de la aventura. Y ahora que está pasando (se van los bancos, se van las empresas, se va Planeta, que es la joya literaria del comercio editorial catalán) ya no sé qué va a decir.

En fin. Carmelo me insistió: ¿qué titular le pondrías a lo que pasa en Cataluña?

Y yo le respondí categórico, como él quería que fuera:

-La Banca catalana rescata la unidad de España.

Él me dijo que se lo iba a pensar. Pero yo estoy seguro de que cuando me lo pidió ya tenía él su propio titular. Siempre me lo hace.