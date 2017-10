La canallesca

Nada hay más mentiroso y fullero que la prensa británica, que en los tiempos del Times y de la BBC de antañazo tenía fama de exacta y de cabal. Pero con la aparición de los tabloides, la mentira reinó sobre la verdad, le ganaron el pulso. La prensa británica es tan canalla como la prensa catalana, subvencionada y vendida, que ha dado su medida en estos días de confusión en esta autonomía -que no república-. Ha dicho la prensa británica que hay riesgo de erupciones y tsunamis en Canarias con la supuestamente probable erupción en Cumbre Vieja, La Palma, que sería el origen de una gran ola que arrasaría, por ejemplo, la ciudad de Nueva York. Todo esto no es más que un juego de destinos turísticos: asustar a los británicos, nuestros primeros clientes, para que no vengan a Canarias. Hay agencias especializadas, pagadas por otros destinos, que se dedican a desprestigiar a los rivales de quienes les contratan. Aprovechan un ahogado o un accidente de tráfico, cuanto más una erupción incierta, para espantar a los posibles visitantes de estas islas. Es todo mentira, pero la prensa amarilla, en su terrible crisis, juega con la noticia, con el color, con la tipografía y con todos los elementos a su alcance para desprestigiar un destino, e incluso a una persona relevante. No existe ni pudor, ni conciencia: la orden es actuar a degüello, como un gurka del Nepal en las Malvinas. Con esta prensa tienen que lidiar los británicos, lo mismo que han tenido que lidiar (para gusto y disgusto de los catalanes) los habitantes de esta región española, que subvencionan generosamente a su prensa canallesca y parcial, una de los grandes culpables de la situación que vive Cataluña en este momento. Desde luego, se han ganado ambas, la británica y la catalana, el famoso título de canallesca.