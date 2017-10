La Concepción tendrá un laberinto de macetones como seguridad antiterrorista

Tras el atentando terrorista ocurrido en Barcelona el pasado agosto, las ciudades han estado trabajando en la puesta en marcha de distintas medidas de seguridad antiterrorista en sus zonas peatonales, para tratar de evitar que un trágico suceso como este pueda volver a ocurrir. Con ese fin, el Ayuntamiento de La Laguna va a recuperar los macetones que se habían retirado hace un año de las vías peatonales, poniendo especial atención en la zona de la Concepción, donde estos elementos se instalarán formando una especie de laberinto para que “los vehículos no puedan entrar de manera directa, sino haciendo zigzag, y no puedan coger velocidad”. Así lo explicó el concejal de Seguridad, Jonathan Domínguez, quien indicó que se hará de esta forma en el entorno de la Concepción porque es la zona peatonal con acceso más ancho del centro.

Pilonas abatibles

En cuanto a las otras tres principales vías peatonales, las calles Carrera, Herradores y San Agustín, los macetones se colocarán en los laterales y se mantendrán las pilonas abatibles que existen en estas tres vías desde 2005 y que suelen estar bajadas para que puedan circular los vehículos de los vecinos residentes en la zona y los camiones que suministran a los comercios.

“Lo que se ha acordado es que, cuando haya eventos, se levanten esas pilonas que existen ya. Los macetones se van a volver a instalar en los laterales de la calle, no en la entrada, porque no se puede bloquear por completo el acceso, ya que generaría inseguridad al no poder pasar ambulancias o la policía en caso de emergencias, porque hay que recordar que en la ciudad viven más de 5.000 personas”, explicó Domínguez.

El Área de Servicios Municipales será la encargada de instalar los macetones, lo que se llevará a cabo a lo largo de este mes, antes de la celebración de la próxima edición de la Noche en Blanco, que tendrá lugar el 4 de noviembre.

Además, hay que recordar que en las jornadas en las que se organizan actos en estas calles peatonales ya se vienen colocando camiones y grúas en sus accesos y también se ha reforzado la presencia policial en estos puntos. Todas estas medidas responden a las directrices del catálogo de medidas preventivas del Plan de Nivel 4 Antiterrorista del Ministerio y de la Dirección General de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias.