La depuradora comarcal del Valle de Güímar tratará 7.500 metros cúbicos al día dentro de dos años

El Cabildo, a través del Consejo Insular de Aguas de Tenerife (Ciatf), ha iniciado los trabajos de construcción de la nueva depuradora comarcal de aguas residuales del Valle de Güímar en los terrenos de la antigua, que se construyó entre 1995 y 2007 y se abandonó por el Gobierno de Canaria sin que llegara a funcionar. Los trabajos, que desarrolla la UTE de Cadagua con Ferrovial-Agroman, durarán 24 meses tienen un presupuesto de 9,8 millones de euros -estaba licitada en 12 millones- y suponen la primera de las dos fases de obras necesarias para ampliar la capacidad de la estación depuradora, para atender el tratamiento de las aguas residuales de las aglomeraciones urbanas de Candelaria, Arafo y Güímar.

El presidente del Cabildo, Carlos Alonso, se desplazó ayer hasta Arafo acompañado del vicepresidente y consejero de Cooperación Municipal, Aurelio Abreu, y el de Aguas, Manuel Martínez. También estaban presentes técnicos del Ciatf; el alcalde de Arafo, José Juan Lemes, y las alcaldesas de Güímar y Candelaria, Luisa Castro y Mari Brito, respectivamente.

Carlos Alonso señaló que “el Valle de Güímar tiene importantes problemas de depuración, que la propia Unión Europea ha condenado en sentencia firme, y desde hace dos años el Cabildo viene trabajando para solucionarlos, en algo que no es de nuestra competencia, pero sí de nuestra incumbencia. La UE -agregó-multa a España con 120.000 euros al día por no depurar, y las multas siguen, pero ya saben que no estamos en rebeldía”.

Es un problema al que se añade también el del Polígono de Güímar, en el que el Cabildo está actuando ya, atendiendo a una sentencia judicial que se cumple en seis meses. Alonso recordó que la competencia es municipal y que lo que está haciendo el Cabildo es colaborar con los ayuntamientos a través del Plan de Cooperación o de la inversión en infraestructuras. Sobre la reutilización de las aguas depuradas de esta estación comarcal para riego agrícola, señaló que su alta salinidad dificulta este uso; si bien adelantó que esto se resolverá en la fase final con un sistema específico, a través de membranas, como también recordó el gerente de Ciatf.

Por su parte, Manuel Martínez subrayó la importancia de la ampliación y mejora de esta depuradora para la comarca y recordó que “no solo estamos mejorando la depuradora comarcal del Valle de Güímar, sino que también afrontamos la redacción del proyecto de saneamiento y depuración de la Isla Baja y de San Juan de la Rambla, Icod y La Guancha, para solucionar el grave problema de los vertidos y convertir un problema en un recurso para la agricultura”.

Los tres alcaldes de la comarca se felicitaron por la puesta en marcha de esta obra, comprometiéndose a colaborar en la red de alcantarillado, recordando la obligatoriedad de los vecinos a conectarse a la red en aquellas viviendas a menos de 100 metros de la misma, para evitar el daño al subsuelo con pozos negros como ocurre hasta ahora.

Esta obra, que asume la Corporación insular con fondos propios, permitirá dar un paso importante en el tratamiento de aguas residuales en esta comarca y así superar las repetidas llamadas de atención de la Comisión Europea. El Cabildo asumió en octubre de 2015 la gestión de esta obra, solicitándola al Gobierno de Canarias, que rompió el contrato con la anterior constructora y logró la cesión del terreno perteneciente al Polígono Industrial.

El Plan Hidrológico de Tenerife (PHT) prevé la implantación del Sistema Comarcal de Saneamiento, que recogerá el agua residual que generan los diversos núcleos poblacionales de Candelaria, Güímar, y Arafo, para derivarla hacia la estación depuradora. La obra se extenderá por un período de 30 meses, incluidos seis meses de prueba de la instalación, que estaría a pleno rendimiento en el año 2020. Gracias a esta actuación en la depuradora comarcal, el efluente hasta 7.500 metros cúbicos agua/día será tratado conforme a los requisitos de la normativa vigente en materia de depuración y vertido.

La segunda fase, proyectada para 2027, supondría una ampliación de una línea más de 3.500 metros cúbicos al día, realizándose en seis meses y con un coste de solo 1,67 millones.

A Carlos Alonso no le preocupa “la depuración de responsabilidades”

Carlos Alonso no anda preocupado en absoluto por la moción aprobada en el Pleno de Candelaria que insta a la institución que preside a crear una comisión de investigación para depurar responsabilidades políticas por los vertidos ilegales en el Valle de Güímar en los últimos 20 años: “Les leeré en voz alta la Ley de Administraciones de Régimen Local”, sentenció.