“La detención de Villar y Padrón es una venganza de Cardenal, Tebas y Jorge Pérez; espero que puedan demostrar su inocencia”

La controvertida figura de Javier Clemente Lázaro sigue dando que hablar, aunque no ejerza en lo que más sabe, entrenar a un equipo de fútbol. Su última experiencia fue en Libia, donde estuvo tres años como seleccionador del combinado nacional africano. El exseleccionador de España repasa, en exclusiva para DIARIO DE AVISOS, los últimos acontecimientos que han jalonado el fútbol español, tras la detenciones y posterior puesta en libertad de dos de sus amigos: Ángel María Villar, presidente de la Federación Española de Fútbol, y el tinerfeño Juan Padrón Morales, vicepresidente de la española y máximo rector de la Federación Tinerfeña de Fútbol. Javier Clemente no tiene pelos en la lengua, aunque no quiso entrar en política para valorar lo que está sucediendo en Cataluña: “De política no opino”, recalcó, aunque deseó que las cosas se arreglen de la mejor manera para todos. Con el exentrenador del CD Tenerife trazamos las líneas maestras de la actualidad más rabiosa del fútbol español.

-¿Cómo es la vida de Javier Clemente en estos momentos?

“Muy tranquila. Acabo de terminar mi relación contractual con Libia. Hasta que no tenga equipo, o vaya a algún sitio, si es que voy, estoy de vacaciones”.

-¿Acude a ver los partidos del Athletic a San Mamés?

“Claro, claro, aunque el Athletic no pasa por su mejor momento. Estamos bajito. Esperemos que mejoren, pero la verdad es que no andamos muy bien”.

-El fútbol español se vio salpicado el pasado mes de julio por el caso Soule. Amigos suyos, Ángel María Villar y Juan Padrón Morales, fueron detenidos e incluso pasaron algunos días en la cárcel. ¿Cómo vivió esa situación?

“Con mucha pena y tristeza, porque son amigos míos. Espero que salgan adelante y los declaren inocentes. Yo pongo la mano en el fuego por los dos, porque tengo total confianza en que no han hecho nada”.

-Es de dominio público que usted pagó la fianza de 300.000 euros del tinerfeño Juan Padrón para que saliera de la cárcel de Soto del Real.

“Era una situación extrema, porque a ellos les embargaron las cuentas, y a un amigo mío no le deseo que esté ni un segundo en la cárcel. Como alguien tenía que ayudarle para que lo pudieran poner en libertad, pues lo hice yo y ya está”.

-Debido a su amistad con ellos, una vez que salieron de prisión habrá mantenido a nivel privado conversaciones con ambos. ¿Cómo se encuentran en estos momentos?

“De salud ya están bastante bien, más tranquilos y estudiando las acusaciones con sus abogados, porque van a defenderse. Pero bueno, ya estando en casa y cada uno con su familia, pues se encuentran mucho mejor”.

-Después de lo sucedido, ¿considera que sus trayectorias como dirigentes en la Federación Española de Fútbol están finiquitadas?

“Eso no lo sé. No sé lo que harán. Juan tiene 80 años y con esa edad igual lo deja. Ha estado tantos años en el fútbol canario y español que ya posiblemente se retire. Pero si no se retira, será algo que tenga que decidir él”.

-Villar y Padrón, con sus cosas buenas y menos buenas, han hecho mucho por el fútbol español. ¿Cree que es injusto que ambos queden marcados por el caso Soule y no por sus logros al frente de la Federación Española de Fútbol?

“Creo que la detención de Villar y Padrón es una venganza de Cardenal, Tebas y Jorge Pérez. Se han querido vengar por algunos temas que no estarían a gusto de ellos. Es una venganza, pero esperemos que puedan demostrar que son inocentes. Son acusaciones de cosas que dicen periodistas… y tal, porque leyendo la mayoría de las acusaciones, la UCO pruebas tiene pocas. Solo lo que se cuenta y se ha publicado en algún periódico. Se ha dicho, se dice… En realidad es que hay poca materia para poderles acusar”.

-¿Cómo califica la amplia trayectoria de ambos al frente de la Federación Española de Fútbol?

“Ellos han llevado a la Federación a los niveles en los que está, con sus conocimientos y con su trabajo. No se les puede acusar de nada, cuando han sido los artífices, ayudados por más gente, de que la Federación haya cogido un nivel que nunca tuvo antes”.

-¿Por qué España no fue campeona con Javier Clemente?

“Porque había otras selecciones que tuvieron más suerte y que jugaron mejor. En el Mundial de Estados Unidos llegamos hasta los cuartos de final, pero no pudimos con Italia. El árbitro se equivocó contra nosotros y no nos dejaron pasar a semifinales”.

-En estos momentos la selección española de fútbol y las de las categorías inferiores gozan de una gran salud. ¿Cómo valora el trabajo que se está haciendo en la selección?

“Durante mi etapa en la Federación Española como seleccionador se cambió el trabajo con las selecciones inferiores, modificamos todo el sistema y métodos y se empezaron a recoger los frutos con el apoyo del presidente Ángel María Villar y del vicepresidente Juan Padrón. Progresamos y empezamos a ser campeones del mundo en las categorías sub-18 y sub-19. Todo ese trabajo dio sus frutos cuando conseguimos el Mundial de Sudáfrica”.

-El próximo año se disputa el Mundial de Rusia. ¿Qué papel espera por parte de la selección de Julen Lopetegui?

“Confío en que podamos ser campeones porque hay buenos mimbres. Ojalá que lo volvamos a repetir”.

-¿Qué recuerdos guarda de su etapa en el CD Tenerife?

“Que estuvimos a punto de salvarnos, pero no lo conseguimos. Estuve muy contento en la Isla, con una afición fantástica, pero la pena fue que en el último partido no nos pudimos salvar. Me dio pena haber ido con tan poco tiempo, porque sumamos bastantes puntos, pero al final nos faltaron tres más para poder escapar. La realidad es que cuando fui estábamos muy atrás y con mucho déficit de puntos”.

-¿Qué conoce Javier Clemente del actual Tenerife?

“Lo veo en cabeza y está Martí, que fue jugador nuestro. Le deseo que tenga éxito y que lleve al CD Tenerife a Primera División”.

-En la tarde del pasado lunes se dieron los premios The Best de la FIFA, cuyo ganador fue Cristiano Ronaldo. Cómo hombre de fútbol, ¿no le parece contradictorio que los premios los gane Ronaldo en el reinado del que dicen mejor jugador de la historia, Leo Messi?

“Son sobre todo intereses mediáticos. Los dos son los mejores en estos momentos, pero, sin lugar a dudas, Leo Messi es el mejor jugador. Pero ahora están dando los premios al mejor jugador por los títulos que consiguen a lo largo de cada temporada. El mejor jugador no tiene nada que ver con el que más títulos ha ganado. Cristiano ha ganado la Champions y la Liga, y con Portugal anduvo bastante bien. Por el contrario, Messi solo ganó la Copa del Rey; por eso se lo han dado a Cristiano Ronaldo. Pero el mejor jugador es Messi”.

-¿Por qué esa inquina de algunos periodistas con la figura de Javier Clemente?

“Porque no les acepto las bobadas que dicen y las mentiras que cuentan”.

-¿Tiene alguna opinión de lo que está ocurriendo en Cataluña?

“Yo de política no opino. Soy vasco y no voy a opinar de lo que pasa en Cataluña. Puedo hablar de mi tierra, pero nada más. Lo que espero es que se solucionen los problemas y que esté todo el mundo tranquilo. Lo principal es que hay que vivir bien en todos los lados”.