La Ley de Seguridad Nacional: el “potente” as en la manga de Rajoy

La Ley Orgánica de Seguridad Nacional, aprobada hace apenas dos años, es el as que se guarda en la manga el Estado para responder al reto secesionista catalán. Y se trata, según explica uno de sus dos ponentes parlamentarios, el tinerfeño José Segura, de una normativa “potente” y “un instrumento formidable para ejercer la defensa del bien común”, explicaba ayer a DIARIO DE AVISOS. Segura, barcelonés de nacimiento que fue presidente del Cabildo Insular de Tenerife durante su prolongada trayectoria como servidor público, compartió esta ponencia con el madrileño José Enrique Serrano, que fuera mano derecha de los expresidentes españoles Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero. “Es una ley, insisto, amplia y potente, pero es tan reciente que aún no cuenta con un desarrollo reglamentario”, detalla Segura, que resume su razón de ser como una decisión de “las Cortes Generales, que aprobaron establecer unos mecanismos de cooperación entre distintas administraciones ante la existencia de riesgos o situaciones de emergencia, como bien puede ser el cambio climático, una erupción volcánica o un accidente en una central nuclear, entre otros muchos supuestos”.

Sobre la cuestión de si puede aplicarse al reto secesionista catalán, el que fuera diputado del PSOE en cuatro legislaturas prefiere no manifestarse al respecto, pero sí opina sobre lo sucedido. “Es evidente que no hay una crisis en Cataluña, sino una crisis en todo el país, porque lo que está sucediendo ahora mismo afecta gravemente tanto a la economía como a la industria y a la energía del conjunto del Estado, además de su influencia en lo anímico, también muy relevante”. Segura reafirma tales palabras aludiendo “a la reciente evolución a la baja registrada en la Bolsa española” y a la “decisión de importantes empresas, que han preferido cambiar su sede principal por otra fuera de Cataluña”, pero también “al suministro energético; no olvidemos que existe lo que se llama el Mercado Ibérico de Energía, y que hay flujos de energía entre, por ejemplo, Cataluña y Aragón”. En resumen, para José Segura no hay dudas de que “la postura irresponsable y al margen de la ley que está adoptado el Gobierno de Puigdemont tiene mucha repercusión para toda España”.

Lo cierto es que esta Ley de Seguridad Nacional presenta claras ventajas procedimentales respecto al artículo 155 de la Constitución. La principal es que la referida ley orgánica no requiere un proceso parlamentario, ya que basta con un real decreto para activarla. Mientras el artículo constitucional obliga a pasar por el Senado, la Ley de Seguridad Nacional prevé el nombramiento de una autoridad que se haga cargo de la situación y se definirán sus competencias. Lo normal sería que la responsabilidad recayera en el Delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, si se decide aplicar este recurso en esa región. Con un papel coordinador se situará al Consejo de Seguridad Nacional que asesorará a la autoridad comisionada, a la vez que informará al Gobierno de las medidas y los pasos que se den para reestablecer la situación de normalidad. En dicho Consejo estarán representados la Vicepresidencia del Gobierno, los ministerios de Interior y Defensa y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.