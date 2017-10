La oposición da la alarma por la pobreza en Canarias, culpa a CC y exige medidas urgentes

V. PÉREZ/ J.C. MATHEU/ J. MORENO

“Terribles, sonrojantes, dramáticos, escandalosos…” La oposición en el Parlamento de Canarias usó ayer una larga ristra de adjetivos para referirse a una cifra que ha provocado escalofríos e indignación: el 44,6% de la población canaria está en riesgo de caer en la pobreza o en la exclusión social, cifra que coloca a las Islas como la comunidad autónoma donde esta tasa es la más alta.

Se trata de conclusiones del VII informe 2008-2016 elaborado por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES), presentado el lunes en el Congreso de los Diputados. La media española es del 27,9%, por lo que el Archipiélago la supera en nada menos que 16,7 puntos.

El PP pidió por ello ayer un pleno monográfico sobre este asunto en el Parlamento canario, y hoy buscará el apoyo de los demás grupos, mientras que NC solicitó la comparecencia del Gobierno regional.

Según el citado informe, Canarias es una de las regiones que más sufren carencia material severa, concretamente un 10,8% de la población vive en un hogar donde no puede permitirse al menos 4 de los 9 elementos de consumo básico que se definen a nivel europeo.

PP: ” UNA REALIDAD TERRIBLE, DRAMÁTICA”

Estos datos no han dejado indiferentes a nadie. El PP, por boca de su líder regional, Asier Antona, los calificó ayer de “terribles, alarmantes y dramáticos” al punto de que anunció que el grupo parlamentario de su partido, del que es presidente, va a pedir un pleno, fuera del calendario, sobre este asunto, que a su juicio es “urgente,” y ante el cual “el Gobierno canario tiene que hacer un ejercicio de autocrítica, no puede mirar hacia otro lado”. Para esa sesión, al no tener carácter de extraordinario, basta la solicitud de un grupo, según el líder popular, y su intencion es que el Ejecutivo regional dé explicaciones pero también que se aprueben “medidas y reformas concretas para “paliar y minimizar” esta “dramática” realidad social.

A su juicio, “no podemos hablar de crecimiento económico ni de generación e empleo si no va acompañado de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos ni podemos asumir con naturalidad que Canarias siempre se sitúe a la cabeza de estos datos de toda España”. “Hemos pedido desde hace mucho tiempo medidas a las que el Gobierno canario no ha hecho caso, y que tienen que ver con las políticas activas de empleo, la educación (tenemos los peores índices de Europa en abandono y fracaso escolar) y buscar sinergias entre la demanda del mercado laboral y la formación”, se quejó Antona.

PSOE: “CIFRAS INSOSTENIBLES QUE DEBEN SONROJAR”

Desde el PSOE, su portavoz parlamentaria, Dolores Corujo, consideró “insostenibles” los datos de exclusión social en Canarias, y enfatizó que tener un 44% de la población en riesgo riesgo de estar en esa situación “debe sonrojar”. Para la diputada conejera, el problema “se debe combatir con políticas activas de empleo, apoyo social a los colectivos más vulnerables, prestaciones económicas y unos servicios públicos de calidad”.

PODEMOS: “UNOS DATOS ESCANDALOSOS”

Desde Podemos, su diputado nacional por la provincia de Santa Cruz de Tenerife, Alberto Rodríguez,achacó los “escandalosos” datos de pobreza en Canarias a las políticas de CC pero también a las del PP a escala nacional.

“Las cifras vuelven a demostrar que Canarias no es la que el Gobierno de CC intenta vendernos, sus nefastas políticas tienen consecuencias reales, por eso año tras año seguimos siendo la Comunidad Autónoma con mayor riesgo de pobreza y exclusión social”.

“La precariedad como forma de vida, impuesta por las élites, con la connivencia de los gobiernos de PP y CC, ha provocado una terrorífica normalización de la pobreza; y en su proyecto de país no entran las clases populares, millones de personas se quedan en la cuneta; de modo que la desigualdad es lo que realmente está rompiendo España”, declaró Rodríguez en un comunicado.

La solución que propone Podemos “pasa por cumplir el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos”. “Necesitamos un modelo de país donde los derechos y los intereses de la gente marquen la agenda política, y desde luego eso pasa por desalojar a estos partidos del gobierno, que buscan el enriquecimiento de una minoría y condenan a la pobreza a gran parte de la población”, remachó el diputado tinerfeño en las Cortes Generales.

NC: “INACEPTABLE TRIUNFALISMO DE CLAVIJO”

Nueva Canarias (NC), por boca de su portavoz parlamentario, Román Rodríguez, denunció que las políticas del Gobierno de Clavijo “agrandan la pobreza y la desigualdad social”. Con el 44,6% de población en riesgo de pobreza y exclusión social, el “triunfalismo” de Clavijo “causa sonrojo” y es “inaceptable”, según el punto de vista de NC.

El diputado grancanario lamentó que no haya “una estrategia gubernamental de lucha contra la pobreza en los dos años y medio de esta legislatura, con un comisionado que ni está ni se le espera y con políticas de CC que sólo favorecen a una minoría social”.

NC exige un plan contra la desigualdad social”con los 5 millones logrados específicamente para enfrentar este grave problema en los Presupuestos Generales del Estado de 2017”

Cabe recordar que hace dos años, la entonces vicepresidenta del Gobierno canario y consejera de Empleo y Políticas Sociales, la socialista Patricia Hernández, anunció que en septiembre de 2017 presentaría un nuevo plan canario de lucha contra la pobreza y de inclusión social, del cual ya se presentó el diagnóstico encargado a la Universidad de La Laguna, aunque Clavijo expulsó al PSOE del Gobierno a fines de diciembre de 2016.

CLAVIJO: “EL PROBLEMA NO SE SOLUCIONA SOLO CON MEDIDAS SOCIALES”

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, en relación a los datos hechos públicos esta misma semana que sitúan a Canarias a la cabeza en cuanto a los índice de riesgo de pobreza y exclusión social, recalcó que este fenómeno no surge con la cirsis, sino que es un problema estructural, “que no se soluciona solo con medidas sociales, sino con el cambio del modelo económico”. Asimismo, el gobernante nacionalista explicó que las Islas tienen un sistema productivo basado en los servicios, sector que cuenta con unos salarios más bajos o frágiles.

La situación económica que atraviesan muchas de las familias canarias no es fácil, como así muestran los datos de riesgo de pobreza y exclusión social. Además, el Comisionado de Lucha contra la Pobreza del Archipiélago, Santiago Rodríguez, destacó ayer que el 60% de las familias isleñas confiesa que le cuesta llegar a final de mes, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Además, atendiendo a la misma fuente se puede concluir que las Islas cuentan con un total de 735.000 personas bajo el umbral de la pobreza y que unas 900.000 están en riesgo de exclusión social.

“Estos datos preocupan al Gobierno; los conocemos y estamos trabajando de forma intensa para hacer frente a esta situación”, declaró Rodríguez. “Hoy me gustaría mandar un mensaje de esperanza a la ciudadanía que peor lo pasa. Decir que el Comisionado mandó al Gobierno la ley del tercer sector de acción social, que va a posibilitar dar garantías económicas y jurídicas a las asociaciones y favorecer la calidad del trabajo de las personas que pertenecen a las ONG”. Además, anunció que uno de los aspectos que “marcará un antes y un después”, será la ley de inclusión de cláusulas sociales y medioambientales en la licitación pública canaria. “Cuando entre en vigor lograremos el cambio que necesitamos”.

Cs: “EL RESULTADO DE DÉCADAS DE GOBIERNOS DE CC”

Ciudadanos (Cs) criticó que “la falta de políticas efectivas por parte de las instituciones canarias, especialmente las del Gobierno regional, haya llevado a las islas a liderar nuevamente las tasas de pobreza y exclusión social en España”.

La formación naranja apntó que “décadas de gobierno de Coalición Canaria (CC), con la connivencia del PP y PSOE, han sido los responsables de que Canarias esté a la cola de todo”, pero “es especialmente sangrante cuando hablamos de un tema tan sensible como la pobreza y la exclusión social”.

Así lo cree el portavoz autonómico de Cs, Mariano Cejas, quien señaló que “es evidente que algo está fallando cuando el 44,6 % de los canarios están en riesgo de pobreza y exclusión en las islas”.