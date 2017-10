La segunda juventud sexual de los mayores de La Laguna

“Tenemos el concepto de que los mayores no tienen sexualidad y que ya no pueden tener sexto y resulta que no, que la sexualidad y el erotismo son parte de nuestra naturaleza humana hasta que nos morimos. Lo que pasa también es que este tema tiene una especie de velo social, por estereotipos sociales del abuelito o la abuelita, pero los mayores siguen teniendo una respuesta sexual positiva”. Bajo esta premisa parten las charlas Sexualidad y Afectos en la Personas Mayores impartidas por la psicóloga y sexóloga Indira Alcalá y organizadas por la Concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento de La Laguna, con Flora Marrero al frente, en respuesta a una demanda planteada por los propios vecinos sobre este tema.

De momento ya han celebrado tres, en los barrios de Gracia, Padre Anchieta y el área de Bajamar y Punta del Hidalgo, con gran éxito de público y participación. “Ha sido un exitazo; la asistencia ha sido masiva. En la primera fueron más mujeres que hombres y se abrieron muchísimo, hablaron de sus necesidades -explica Indira-. A la segunda fueron casi 40 personas, fue muy dinámica, muy participativa y fue una gran cantidad de hombres, entonces aprovechamos y hablamos también de cuando el hombre se va haciendo mayor y lo que va perdiendo. Y tuvimos la oportunidad de que los hombres se expresasen y lo bonito fue que también hablaron de amor, cariño y afecto, porque no es solo sexo”.

La psicóloga y sexóloga señala que la principal duda con la que llegan las personas mayores es “si todavía tienen oportunidad de que su cuerpo reaccione sexualmente, es un redescubrimiento del mapa sexual”.

EDUCACIÓN Y SOLEDAD

Además, “lo que le pasa a la mayoría es que han venido de una educación más restrictiva, con menos permisos e información, cuando no se hablaba de sexo y había tabúes”, lo que ha hecho que muchos lleguen con “creencias bastante erróneas”.

También se abordan las enfermedades propias de la edad que afectan a la sexualidad, como la diabetes o la demencia senil, y uno de los grandes problemas que afecta a este colectivo, la soledad, “que produce depresiones y ansiedad en las personas mayores”. “Muchas han apartado la sexualidad de sus vidas porque no tienen pareja y entonces hablamos de la autoexploración, de la feminidad, porque aunque no tengas una vida sexual activa no quiere decir que no tengas una sexualidad activa. Y hablamos de que puedes tener un amigo, una persona que te acompañe, que esté contigo, y que no necesariamente tiene que ser tu pareja, porque muchas piensan que si ya no está tu marido ya no tienes ciertos derechos”, relata Indira.

“La gente sale muy entusiasmada de la charla -destaca la psicóloga- porque es muy abierta y segura, ya que protege tu dignidad porque hablamos de las cosas de manera franca pero con mucho cariño, educación y respeto,y al principio tenemos muchas risas. La gente sale muy agradecida de que venga alguien a ayudarlos con una parte que creían que ya estaba muerta”.

Las próximas charlas tendrán lugar el 7 de noviembre en la Asociación de Mayores de Beneharo, en San Miguel de Geneto, el 21 de noviembre en la de Montaña San Matías y el 12 de diciembre en la de Cristo del Pilar y La Ternura, en Los Majuelos.