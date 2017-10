“Las comisiones de investigación sobre los vertidos no tienen efecto jurídico, sino político”

La moción de Sí se puede, aprobada la pasada semana en el pleno del Ayuntamiento de Candelaria por mayoría (solo se abstuvo Coalición Canaria) y rechazada en la sesión plenaria de Güímar, será trasladada al Cabildo de Tenerife y el Gobierno de Canarias, aunque tampoco sea aprobada por el pleno de Arafo de esta tarde, si es que finalmente la moción llega a debatirse.

Así lo explica Agustín Espinosa, concejal de Sí se puede (SSP) en Candelaria, al recordar que “el mandato del Pleno de Candelaria insta al Cabildo y al Gobierno de Canarias a crear comisiones de investigación para depurar responsabilidades por los 20 últimos años que se han vertido aguas residuales al mar en el Valle de Güímar”, independientemente de que los otros dos ayuntamientos de la comarca, Arafo y Güímar, no aprobaran la moción”, comentó el edil de Sí se puede.

Tanto Ruymán Expósito, concejal de Sí se puede en Güímar, como Francis Hernández, de Izquierda Unida en Arafo, elevaron a los plenos de sus ayuntamientos la misma moción. En Güímar ya fue debatida y rechazada el pasado jueves, mientras que hoy debería tratarse en Arafo, pero no está prevista en el orden del día, al no presentarse con los 10 días anteriores que marca la ley, si bien pudiera entrar por urgencias, algo que hasta hoy no se sabrá si lo acepta el resto de grupos, aunque Francis Hernández insiste en que entre en el orden del día ordinario.

Agustín Espinosa recordó que “las responsabilidades que se piden en la moción solo son políticas, nunca jurídicas”.