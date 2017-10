“Las decisiones en carreteras se deben tomar con urgencia, pero también con mesura”

Carlos González Toledo es un conocido empresario tinerfeño, miembro del Círculo de Empresarios y Profesionales del Sur de Tenerife (Cest) y administrador de Ferretería Chafiras, uno de los negocios que está sufriendo de manera considerable los retrasos de las obras en la rotonda de Las Andoriñas, en San Miguel de Abona, donde se encuentran las instalaciones de su empresa, que da trabajo a 120 personas y recibe una media de 1.000 clientes diarios, aunque muchos de ellos se ausentan ante las dificultades que entraña cada día circular por el mayor polígono comercial de la Isla. Y él ha querido levantar la voz.

-Si todos coinciden en señalar ahora al sur de la Isla como el motor económico de Tenerife, ¿por qué tanta penuria en infraestructuras públicas?

“Nuestros responsables políticos son conscientes de que el motor principal de la economía del sur de Tenerife es el turismo. Desde mi punto de vista, para que la actividad del turismo funcione correctamente es necesario la suma de muchas actividades bien conectadas. Es fundamental y necesario la buena marcha de los aeropuertos, de los puertos, de hospitales y clínicas, de la seguridad ciudadana, de unas carreteras bien comunicadas y accesos fáciles de entender para el turista y los ciudadanos, aguas y playas limpias, garantía en las energías tanto eólicas y fotovoltaicas como las tradicionales, hacer que los centros logísticos den la adecuada respuesta en tiempo y forma… Todo eso es necesario para que siga funcionando el sur y toda la Isla”.

-Y si hay un lugar que clama por su desarrollo, ante el embudo que se ha convertido, es el polígono de Las Chafiras y el cercano de Las Andoriñas, uno con obras por licitar y otros con obras por retomar.

“Las Chafiras, con aproximadamente tres millones de metros cuadrados dedicados a la distribución, es uno de los centros logísticos más grandes de Canarias, con más de 40 años de vida, y con más de 5.000 puestos de trabajo. Es un centro logístico muy importante para el abastecimiento del sur de Tenerife, y es fundamental que sus comunicaciones de entrada y salida al centro estén bien conectadas, tanto desde Granadilla a Las Chafiras como desde Los Cristianos a Las Chafiras. Desde mi humilde opinión, las decisiones en carreteras se deben de tomar con urgencia, pero con mesura, con inteligencia y con visión de conjunto. Las prisas no deben justificar la solución a un problema grave. Es cierto que nunca llueve a gusto de todos, por lo que pido generosidad de todos los sectores, pues cada uno debe perder un poquito por el bien general, y no les quito la razón a esas 590 firmas que se o#ponen a la modificación del proyecto inicial de la rotonda de Las Andoriñas, pero yo también podría lograr otras 1.000 si me pusiera a ello. Lo importante es que la obra se reanude y termine lo antes posible, porque las pérdidas en todas las empresas de la zona son enormes”.

-¿Y en todo este asunto de infraestructuras inacabadas o retrasadas, qué pintan los ayuntamientos?

“Los ayuntamientos del Sur deben ser generosos como en anteriores ocasiones , para que nuestra Isla siga siendo un lugar preferente para el turismo y otros sectores económicos. Quiero recordar que hubo ayuntamientos que sacrificaron parte de su suelo para hacer posible que el turismo en nuestra isla fuera una realidad. Arico aceptó que todas las basuras de la Isla se las llevásemos a su municipio; Granadilla aceptó que el aeropuerto y ahora el puerto del Sur se instalasen en sus tierras; San Miguel de Abona aceptó que Las Chafiras fuese el gran centro logístico comarcal, y el resto de los ayuntamientos, Arona, Adeje, Guía de Isora y Santiago del Teide, los verdaderos promotores del sector turístico, cediendo buena parte de su suelo”.

-¿Pero usted cree que los políticos tinerfeños han tenido visión de futuro?

“En cuanto a grandes obras y grandes infraestructuras, pienso que hemos tenido muy pocos políticos con visión de futuro, que fueran capaces de ver lo que la gran mayoría del pueblo no somos capaces de ver. Le pongo un ejemplo, todavía recuerdo las más de 30.000 firmas contra el tranvía Santa Cruz-Laguna, o las más de 40.000 firmas en contra del Aeropuerto del Sur o del Puerto de Granadilla. Hoy nos parecería mentira que aquella oposición a esos proyectos se hubiese aceptado”

-Y usted, como miembro de un colectivo empresarial, ¿no cree que es también importante la movilización de asociaciones y de los propios vecinos para lograr esos objetivos?

“Los empresarios y vecinos tenemos la obligación de trasladar nuestras inquietudes y nuestras diferencias a técnicos y responsables políticos, pero desde un marco constructivo y de mejoras y sin descalificaciones ni insultos, como ha ocurrido en ocasiones. De los políticos espero mesura, inteligencia, cordura, responsabilidad y visión de futuro. No me vale que los políticos se enfrenten a sus ciudadanos utilizando malas mañas y engaños para intentar ganar un sillón. A los ciudadanos cada vez nos importa menos el color del gato, lo importante es que cace ratones. Alguien decía que la soberbia construye muros tan altos que solo los derriba la generosidad”.