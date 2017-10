Las peñas, en pie de guerra en defensa de las 7 estrellas verdes

Las peñas y colectivos de animación del Heliodoro Rodríguez López están en pie de guerra. La prohibición de lucir la bandera tricolor de siete estrellas verdes en el recinto blanquiazul las tiene soliviantadas. Muchas opinan que la aplicación de la Ley 19/2007, de 11 de julio, contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, supone recortar las libertades, tal y como han demostrado muchas de ellas a DIARIO DE AVISOS.

Este periódico informó en su edición del pasado martes de la reunión que mantuvo el club y la Policía con estos grupos de fieles seguidores. En ella se informó de las consecuencias que tiene la aplicación de esta norma, en la que se recoge entre otros muchos aspectos, que los símbolos tienen una regulación y no pueden ser discriminatorios, políticos, religiosos, etc. Es decir, tienen que ser propios del espectáculo deportivo. La aplicación estricta de esta ley deja fuera del estadio a la tricolor.

“Me parece excesiva la norma, sin entrar en cuestiones políticas. La bandera de las siete estrellas verdes siempre ha representado a los canarios. Es un abuso impedir a una persona que entre con una bandera tricolor. Cuando nos dijeron lo de la tricolor, nos sentó bastante mal y no descartamos emprender algún tipo de medida, pero entendemos que no es el CD Tenerife el que pone las normas”, asegura Jafet Nonato, presidente de la Peña Zoneros. Insiste en que “no se puede mezclar fútbol y política, pero esto no es política, es un símbolo de todos los canarios”.

No obstante, y siendo consciente de las jugosas multas que puede caerle a quien exhiba una bandera no oficial, Nonato anuncia que “nosotros no vamos a sacar ninguna bandera que se haya prohibido en la última reunión, pero hay que analizar lo que vamos a hacer, puesto que nuestra bandera incluye, de fondo, la bandera tricolor de Canarias”.

También se muestra muy molesto Miguel Ángel Cáceres, presidente de Boca Chinyero, quien recuerda que el grupo al que pertenece cumple este año 25 años de vida y “fuimos los primeros en sacar la bandera tricolor más grande que se ha sacado en Canarias. Pero a pesar de eso, somos apolíticos”. Además entiende que con la aplicación de esta norma, lo único que se va a conseguir es que la gente “se enfade y que al final se produzca el efecto contrario. Ya lo intentaron en Las Palmas y la tricolor sigue entrando en el estadio de Siete Palmas. Estamos afectados, ya que pensamos que se están cortando nuestras libertades”.

Fernando del Castillo, presidente de la Federación de Peñas Unidas del CD Tenerife Achinech, reconoce que “hasta ahora la Policía hacía la vista gorda, pero yo creo que el tema catalán ha empeorado este asunto”. Su peña, la Teguestera, no se opone a que nadie lleve la bandera tricolor. “Es más”, dice, “si la enseña y escapa a que no le caiga la multa, nos parece bien”.

Del Castillo acude de manera periódica a las reuniones que celebra la Federación Nacional de Peñas, en la que está inscrita Achinech. Cada cuatro meses se reúnen los presidentes de estos colectivos de aficionados. El próximo encuentro tendrá lugar en Madrid el próximo 25 de noviembre.