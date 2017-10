Las redes estallan por la bochornosa actitud de Pablo Motos con Anastacia

El programa de televisión ‘El Hormiguero’ ya había anunciado a bombo y platillo la visita de una nueva artista internacional este pasado jueves: Anastacia (Chicago, 1968). Una entrevista que acabó siendo bastante criticada en las redes social y no, precisamente, por culpa de la cantante. Pablo Motos volvió a despertar la polémica con la invitada.

Ya ocurrió con las protagonistas de ‘Las chicas del cable’, cuando el presentador afirmó que “ahora mismo las chicas se dividen entre las que saben perrear y las que no saben perrear”.

Anastacia, con 24 años de carrera musical, decenas de premios internacionales, 20 millones de producciones vendidas y una lucha de más de una década contra un cáncer de mama, se encontraba en España promocionando su nuevo disco Evolution. La cantante participó este jueves en el divertido programa interviniendo en diferentes pruebas y juegos, pero con lo que no contaba Anastacia era con la cariñosa actitud de su conductor.

Y es que la cara de sorpresa de la artista fue el resultado del bochornoso momento en el que Pablo Motos decidió besarle en el cuello sin previo aviso. Eso; la cantidad de carantoñas que el presentador mostró hacia Anastacia, provocando su reacción: “¿Pero cuántos besos?”; y la imagen de despedida en la que Motos apoyaba la cabeza en su hombro.

He zapeado un segundo y me ha dado demasiado asco ver a Pablo Motos darle un beso en el cuello… Y me ha recordado porqué dejé de verlo

— Juan Montero (@Nemomontero) 5 de octubre de 2017