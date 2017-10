Se convoquen o no elecciones generales en los próximos meses, esta legislatura ha terminado. Acabe o no, se acabó. El domingo echó a andar otra diferente. El primero de octubre ha abierto una legislatura que siendo la misma es otra bien distinta, otro el contexto, otra la realidad, otra la partitura, otros los compromisos, otras las herramientas, otro el guion a gestionar por los protagonistas de la coyuntura parlamentaria que precedió a la herida que lo cambia absolutamente todo. La legislatura estatal ha finalizado también para Canarias. Los actores locales no podrán escapar a las réplicas del terremoto. El movimiento sísmico que ha desatado la herida tendrá consecuencias en las Islas. Cataluña obliga a construir otra legislatura. Otras son ahora las urgencias de Rajoy. Otras son las prioridades del PP. Otro el escenario que enfrenta el Gobierno canario. Una prórroga de los presupuestos estatales enfriaría (congelaría) las expectativas celebradas a bombo, voladores y platillos durante los últimos meses -a lo que cabe añadir las humedades, descosidos e incógnitas que provocaría en las cuentas autonómicas-. Hay más. Si el maremoto territorial obliga a los nacionalistas vascos a marcar distancias con las decisiones que adopte Rajoy estos días o semanas, las réplicas de la herida alcanzarán a quienes han disfrutado fugazmente de la condición de diputados 175 y 176; si el PNV rompe con Rajoy, Quevedo y Oramas serán reubicados en los escaños 170 y 171, una mudanza que tendría consecuencias en el mapa local. Y más. Más pronto que tarde Sánchez abandonará a su suerte al presidente del Gobierno, con lo que automáticamente el alto nivel de coincidencia de socialistas y populares en las Islas sentirá la vibración de la réplica bajo sus pies. Se precipiten o no las elecciones generales, Cataluña marca el final de una legislatura y el comienzo de otra. La herida sacudirá al país. La réplica de la herida alcanzará a las Islas.