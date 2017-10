“Las únicas fronteras separan a los pobres de los ricos y a los corruptos de los decentes”

Se acaba de cumplir un cuarto de siglo desde que Jorge Valdano (62 años) aterrizara en la Isla como solución de emergencia para sacar de la UCI a un Tenerife al que ya se daba por muerto en Primera División. En ocho partidos, los últimos de la Liga 91-92, el técnico argentino, que se estrenaba en los banquillos, logró revertir la situación milagrosamente en un fenómeno “paranormal”, como lo califica en esta entrevista concedida a DIARIO DE AVISOS en el sur de la isla. Confiesa que aquella experiencia, plasmada en el libro Sueños de fútbol, escrito por Carmelo Martín, ha sido uno de los momentos “más estimulantes” de toda su carrera. 25 años después, su vida poco tiene que ver con los nervios de un banquillo o la planificación deportiva en los despachos. Esta semana ofrecía una conferencia en el foro Spring Talks, en el Arona Gran Hotel, donde explicó las claves de la gestión empresarial que cuenta en su último libro, 11 poderes del líder.

-El famoso rombo de Valdano sobre el césped y el achique de espacios, ¿cómo se extrapola a las empresas?

“En la empresa más que un dibujo, lo que hay que intentar es imponer un estilo que afecta al comportamiento y que acaba por afectar a lo que llamamos espíritu de grupo. La gente tiene que saber de qué conducta se tiene que sentir orgullosa y de qué conducta se tiene que sentir avergonzada. Si una empresa es capaz de dejar claros sus valores, la gente sabrá perfectamente entender qué es lo bueno y qué es lo malo”.

-En su etapa como entrenador del Tenerife, la gente creía en el equipo e iba al estadio convencida de que podía ganarle a cualquiera, como sucedió, por ejemplo, con las dos ligas que perdió el Real Madrid en la Isla. ¿Hasta qué punto fue clave darle la vuelta al calcetín de la motivación?

“En aquel Tenerife buena parte del trabajo motivacional lo hizo la propia gente, eso tan abstracto que es la hinchada. Pero en aquella ocasión el equipo se terminó convirtiendo en una especie de fenómeno social y, sin necesidad de un discurso previo, los jugadores salían a defender el orgullo de la Isla entera. Durante la semana, si iban a dar un paseo, a comprar el periódico o a participar en la vida social, terminaban contagiados por un entusiasmo que nos resultó muy útil para competir”.

-Usted, desde el banquillo, y Javier Pérez, desde la presidencia del club, hicieron soñar entonces a toda una Isla, cuya autoestima subió como la espuma. ¿La sociedad de hoy está perdiendo la capacidad de ilusionarse, de soñar?

“Eso nos llevaría a debatir sobre la figura de los líderes, y los líderes cada vez tienen menos peso en la sociedad. Ya no hay personalidades napoleónicas que ayuden ni siquiera a pensar. Yo recuerdo hace 30 o 40 años que leía a diferentes intelectuales e incluso algunos periódicos para saber qué tenía que pensar sobre determinados temas. Ahora, esas referencias han ido desapareciendo, se han difuminado y gran culpa de todo eso lo tiene ese eufemismo llamado posverdad, que no es más que la consagración de la mentira”.

-Una posverdad muy presente en las redes sociales. ¿Qué análisis hace de este fenómeno y de su incidencia en las relaciones humanas?

“Está afectando de una manera muy seria. El problema más importante es que la mentira tiene más fuerza que la verdad, y la capacidad que tienen las redes para envenenar el debate es infinita. Esa sombra se proyecta en las elecciones de cualquier país, donde intervienen terceros actores que tienen una capacidad de influencia a través del hackeo impresionante. El problema es que ya dudamos de todo, hasta de la verdad. Cada vez nos resulta más difícil. Hoy mismo leía que en las últimas elecciones en Alemania, de cada diez noticias que se difundieron sobre Angela Merkel, ocho fueron falsas. Es una cosa realmente tremenda y, encima, la educación no ayuda a generar criterios. Da la sensación de que la gente se mueve por rebaños, y eso es absolutamente nocivo para algo que siempre fue muy importante para otras generaciones, la diferenciación. El rebaño es muy bueno para el dominio”.

-Contemplando el perfil de los líderes mundiales, salvo excepciones, el panorama no parece, precisamente, demasiado alentador…

“Sí, digamos que producen mucha más preocupación que ilusión. Entiendo que esa crisis de liderazgos es, en estos momentos, el problema fundamental que tiene la humanidad. Hay muchos políticos que piensan en mañana y ninguno que lo haga en las próximas generaciones. Eso es terrible”.

-Lejos del achique, empleando una expresión suya, el miedo escénico parece ir ganando espacio en nuestra vida cotidiana: convivimos con la amenaza terrorista, con los vaivenes de la economía, con la incertidumbre laboral… ¿El riesgo es, hoy por hoy, un compañero más de viaje?

“El miedo es todo lo contrario de la ilusión. Ahora, es muy eficaz para dominar. Por lo tanto, aquellos que lo cultivan son manipuladores muy eficaces, pero a los que habría que estar denunciando todos los días, porque son tremendamente nocivos para la sociedad”.

-La situación en Cataluña ha acabado por contaminar al fútbol. ¿Cuál es su reflexión sobre esta situación y de esos vasos comunicantes entre la política y el deporte?

“Un tema tan potente como ese lo invade todo y el fútbol no puede estar ajeno por su fuerza simbólica. Yo, además de argentino, me siento español y me gustaría mucho seguir siendo paisano de los catalanes, entre otras cosas porque voy a Cataluña todas las semanas y Barcelona me parece una ciudad maravillosa. Ahora bien, esta aventura me supera. Para mí, las únicas fronteras que siguen existiendo son las que separan a los pobres de los ricos y a los corruptos de la gente decente. Todo lo demás es marear la perdiz”.

-¿Piqué, al que un sector de la grada silba fuera de Cataluña, se lo ha ganado o es injusto que le abucheen por expresar su opinión?

“Digamos que este problema no se resuelve esperando a ver quién saca la bandera más grande ni a ver quién insulta mejor. El de Cataluña es un tema que requiere del diálogo de gente muy inteligente capaz de aceptarle a la otra parte por lo menos lo obvio. De lo contrario, será imposible alcanzar un nivel de entendimiento mínimo. No creo que el fútbol a todo esto le haga ninguna contribución sana, francamente, porque nacionalismo más fútbol es fanatismo más fanatismo”.

-Dentro de ocho meses, el planeta fútbol mirará a Rusia, país que acogerá la cita mundialista que se celebra cada cuatro años. ¿Qué expectativas le augura a España y a Argentina?

“España vuelve a colocarse entre los favoritos, la veo entre los primeros de la fila. Argentina no puede no ser favorito teniendo a Messi en el equipo, aunque la selección tenga todavía muchos déficits y problemas que resolver. En primera fila está Alemania y a continuación Brasil, por la fuerza de la historia, de la camiseta y de un presente que parece un poco más alentador que en el último mundial. No veo mucho más. Todos los demás serán grandes animadores, pero no me imagino ninguna gran sorpresa”.

-¿El destino le debe un Mundial a Messi?

“Lo que creo es que Messi ya no le debe nada al fútbol. Lleva 14 años jugando a un nivel realmente extraordinario y eso ya lo sienta en la mesa con los mejores de la historia de este juego, levante o no una Copa del Mundo. Lo que sí es cierto es que eso lo instalaría en el corazón de los argentinos en un lugar aparte o, mejor dicho, en un lugar en el que solo está Maradona, pero eso no tiene que ver con lo reflexivo, sino exclusivamente con lo emocional”.

-Ese flechazo parece haberse producido con su hat trick ante Ecuador que le dio el pasaporte al Mundial casi in extremis a la selección…

“Total. Tuvo que caer la selección en una gran crisis para que todos entendamos la importancia de Messi. Ahora, para estar en el mismo lugar que Maradona tienen que ocurrir muchas cosas, por ejemplo, que Inglaterra nos vuelva a declarar la guerra, la perdamos y que Messi se vengue. Parece pedir demasiado, ¿no?” (risas).

-¿Cómo ve al Tenerife, el equipo que le dio la oportunidad de ser entrenador hace ahora justo 25 años?

“Hablamos, a menudo, de la industrialización del fútbol y tenemos que entender que este deporte está dentro de la sociedad, de la economía, y que es mejor que las cuentas salgan. El Tenerife ha reducido muchísimo la deuda y me parece un primer dato muy alentador. El tema no es que el Tenerife vuelva a Primera, el tema es que vuelva a Primera y se sostenga durante un tiempo, y eso se hace desde estructuras sólidas, porque de lo contrario, una gran ilusión va ir acompañada de una gran desilusión. Así que la primera piedra está puesta. La segunda es la continuidad y me parece muy buena idea que se le vaya renovando la confianza a su entrenador Martí”.

-¿Qué recuerda, un cuarto de siglo después, de aquellos ocho partidos de locura, nada más aterrizar en la Isla, en los que se ganó al Valencia, Sevilla, Barcelona y Real Madrid y se logró una salvación milagrosa para un club condenado al descenso?

“Lo recuerdo como uno de los momentos más estimulantes de mi vida. Fueron dos meses de euforia permanente, de excitación, de estar flotando, viviendo en el aire más que estar pisando la tierra”.

-Daba la impresión de que había algo mágico en todo aquello…

“Así es. Fueron ocho partidos mágicos. Esa es la palabra, pero hago responsable a la Isla entera de aquel fenómeno paranormal”.

-En su último libro, 11 poderes del líder, recoge en alguna medida la esencia de la actitud que había detrás de aquel fenómeno paranormal. ¿Qué encontramos en sus páginas?

“Creo que es un libro sobre el liderazgo ético, que lo que hace es refrescar cosas que ya sabemos, pero que necesitamos ordenar y de vez en cuando repasar desde ejemplos, conceptos y anécdotas. El fútbol, en ese sentido, es un gran divulgador y se puede ver como una contribución que este deporte le hace a la empresa. Al fin y al cabo, esta vive de los números, pero no hay que olvidar que las emociones también terminan impactando en la cuenta de resultados, por tanto conviene siempre tenerlas muy en cuenta, y el fútbol de emociones sabe mucho”.

-En el libro pone el acento en la importancia de valores como la pasión, la credibilidad, el estilo o la humildad para ejercer el liderazgo y lograr generar estados de ánimo positivos. ¿En qué se traduce esa actitud en la cuenta de resultados de una empresa?

“El estado de ánimo influye de una manera decisiva en cualquier persona. El 30% de los resultados de una empresa tiene que ver con el grado de compromiso de sus trabajadores, según un estudio de la Universidad de Harvard. Si no hay entusiasmo no hay rendimiento y en ese sentido el liderazgo es fundamental porque debe generar las condiciones para que todos, desde su puesto, se sientan importantes. La peor pregunta que se puede hacer un empleado es si el jefe está contento o no con él. Esa duda es terrible para la moral de la tropa”.

-¿Cómo es actualmente la vida de Jorge Valdano después de alejarse de los banquillos y los despachos?

“Colaboro con diferentes medios de comunicación aquí y en otros países, doy muchas conferencias y tengo empresas consultoras especializadas en estrategias deportivas para gobiernos, intentando que el deporte se convierta en una cuestión de Estado. Unos entienden que eso es importante porque la obesidad va ganando terreno y otros porque lo ven como un sentimiento de equipo. En España hay grandísimos consultores que han sido responsables del enorme cambio que ha sufrido este país desde 1992 en materia deportiva, un auténtico milagro”.

“Lo que hizo Javier Pérez conmigo fue de una gran valentía”

A Jorge Valdano todavía se le enciende la mirada y se le dibuja una sonrisa al recordar su pasado en la Isla. Además de salvar al Tenerife, sobre la bocina, de un descenso a segunda después de ocho semanas de éxtasis y clasificarlo al año siguiente para la UEFA, el destino lo colocó entre la espada y la pared en forma de dos finales de Liga frente al equipo de sus amores, el Real Madrid. De ambas batallas salió victorioso y al año siguiente lo ficharía el club blanco, al que prometió, nada más llegar, “devolverle lo que le había quitado”. El tándem que formaba con el fallecido presidente blanquiazul Javier Pérez, que le dio la oportunidad de sentarse por primera vez en un banquillo, colocó al club entre la aristocracia del fútbol español e hizo soñar a lo grande a toda la Isla. “Lo que hizo Javier Pérez conmigo fue un gesto de valentía muy grande”, señaló esta semana en la conferencia que ofreció en el foro Spring Talks. Dedicado ahora a la difusión de técnicas de gestión de talento y liderazgo, apela a contagiar la emoción del césped a la empresa y se muestra convencido de que, como ocurre en el vestuario con los futbolistas, el éxito de una compañía pasa por que todos sus empleados se sientan importantes.