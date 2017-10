Lorenzo Olarte: “El 155 me lo pasé por el arco del triunfo en 1989”

El artículo 155 de la Constitución que esta semana puede aplicar el Gobierno del Estado en Cataluña estuvo a punto de ser estrenado en 1989 con la Comunidad Autónoma de Canarias. Su presidente de entonces, Lorenzo Olarte, señala que “la fría carta que envió Felipe González no digo que me la pasara por el arco del triunfo, porque es muy vulgar, pero la envíe a la papelera”.

Un artículo 155 que no solo no se aplicó con Canarias sino que a raíz de la llamada “guerra de aranceles”, la Comunidad Autónoma “ganó 18.000 millones de pesetas y la entrada en la Unión Económica Europea”, remarca Olarte.

“Recuerdo perfectamente que Felipe González nos exigió a nosotros el desarme arancelario en virtud al tratado de adhesión a la Comunidad Económica Europea, pero le indiqué que yo no tenía competencias, que era una norma jurídica, un tratado de Estado con Europa, por lo que me opuse frontalmente y Felipe González me amenazó con aplicar el artículo 155 de la Constitución, por hacer caso omiso”, relata el expresidente canario, que añade que “jurídicamente no había lugar, porque no incumplíamos con nuestros deberes ni faltábamos a la Constitución, como si es el caso de Cataluña”.

Tras la negativa, el Gobierno socialista de entonces envío a Canarias al secretario de Estado de Hacienda, Josep Borrell, y en negociaciones que duraron un par de meses, con el consejero de Hacienda, José Miguel González, se llegó a un acuerdo y paralizó el 155.

“No solo no se nos aplicó ese artículo, que no cabía de ninguna de las maneras, sino que Canarias recuperó una deuda que el Estado no le reconocía y quedó atrás el protocolo 12 del tratado de adepción a la UE y Canarias, tras una votación en el Parlamento, donde solo cuatro diputados votaron en contra, entró en la Unión Europea y desde entonces mantenemos el REF (Régimen Económico y Fiscal) que hoy conocemos”, señala con enorme memoria el expresidente canario, quien califica a Josep Borrell y José Miguel González como “las personas más inteligentes que he conocido”.

Sobre la actual situación en Cataluña, Olarte critica con dureza a Mariano Rajoy, porque “es un hombre que vacila, que duda, que se acobarda ante las decisiones, debió amenazar o aplicar el 155 mucho antes. Además, cuando Puigdemont empezó a hablar de soberanismo y de República Catalana, Rajoy envió a Margallo, que fue compañero mío en UCD, cuando tenía que enviar al ministro del Interior, no al de Exteriores, otro despiste más de quien no es merecedor de ocupar el cargo de presidente”, afirmó Lorenzo Olarte en una amplia entrevista en La Carretera del Sur, en Onda Tenerife.