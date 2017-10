Los 28 acuerdan preparar sanciones contra el régimen de Maduro

Los Veintiocho han acordado, a nivel de embajadores, “preparar” sanciones eventuales contra dirigentes venezolanos por la represión y la falta de progreso para avanzar en una solución pacífica en Venezuela, han avanzado fuentes diplomáticas y europeas.

Los embajadores de los Veintiocho ante el Comité Político y de Seguridad de la UE acordaron de forma unánime el pasado 11 de octubre “poder comenzar los trabajos de preparación” de sanciones en respuesta a “la degradación de la situación” y “la ausencia del diálogo entre el Gobierno de Venezuela”, han avanzado fuentes diplomáticas.

“Todo el mundo ha dado su acuerdo para empezar a trabajar en una lista de nombres”, han precisado las fuentes que han aclarado: “No serán sanciones sectoriales” sino “individuales” y “dirigidas” contra “todos los que tienen un papel central en la represión y en el rechazo del diálogo” con la oposición a fin de que “no afecten a la población” venezolana y han rechazado anticipar si los Veintiocho bajaran sancionar también al presidente venezolano, Nicolás Maduro, como ya ha hecho Estados Unidos.

España ya reclamó a sus socios en julio explorar las sanciones “específicas” y “selectivas” contra dirigentes “individuales” en Venezuela si seguían adelante con las elecciones a la Asamblea Constituyente, aunque Francia rechazó entonces la opción de sanciones, según fuentes diplomáticas y europeas. Grecia también expresó reservas sobre esta opción.

Los Veintiocho dejaron claro no obstante que no reconocerían las elecciones a la Asamblea Constituyente, boicoteadas por la oposición, y avisaron de que “la Unión Europea y sus Estados miembro están listos para aumentar gradualmente su respuesta en el caso de que los principios democráticos se socaven más y la Constitución de Venezuela no sean respetada” a través de una declaración de la Alta Representante de Política Exterior y de Seguridad Común de la UE, Federica Mogherini, consensuada previamente con los Veintiocho, el pasado 2 de agosto.

Ante la falta de avances sobre el terreno y el deterioro de la situación, los Veintiocho han dado un paso más para comenzar a “preparar” sanciones. “No podemos aceptar la degradación”, han justificado fuentes diplomáticas.

Las dos opciones con las que trabajan por ahora los Veintiocho, según fuentes diplomáticas, es bien aprobar una lista con “nombres precisos” o si no se llega a un acuerdo sobre los mismos, acordar un acto jurídico para “crear un régimen de sanciones contra Venezuela” y mantener “una amenaza en permanencia” de incluir nombres “en todo momento”, han precisado las fuentes, que han confiado en que se avance “bastante rápidamente” en la preparación de las sanciones y se aprueben en “un próximo Consejo”.

Los ministros de Asuntos Exteriores de la UE harán el próximo lunes en su reunión de Luxemburgo un “análisis de la situación” en Venezuela, una discusión que harán “a la luz de las elecciones regionales” del domingo, que el bloque teme que no sean “totalmente democráticas”.

“La UE debe darse todos los instrumentos y todos los medios necesarios para poder responder a esta crisis y empujar para una reanudación del diálogo entre la oposición y el Gobierno de Maduro”, han recalcado fuentes diplomáticas, que también han dejado claro que resulta clave que Caracas autorice el acceso para la ayuda humanitaria para la población.

Se espera que tanto el ministro de Exteriores español, Alfonso Dastis, como su homólogo francés, Jean-Yves Le Drian, así como la Alta Representante de Política Exterior y de Seguridad Común de la UE, Federica Mogherini, intervengan en el punto sobre Venezuela, según fuentes diplomáticas, aunque han precisado que no habrá “conclusiones” como tal el lunes sobre Venezuela.