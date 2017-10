“Los Chichos seguiremos estando aquí, sobre el escenario, hasta que el cuerpo aguante”

Los Chichos viajan a Tenerife en el mismo avión que el Junco para presentar su música este sábado, día 7, en la plaza del Tranvía (La Cuesta), a las 21.00 horas. En sus maletas traen la esencia de los ritmos gitanos de extrarradio, de barrio. “Para la Isla preparamos unas buenas canciones y una sorpresa: la presentación de Ana Ruiz, una chica que viene como artista invitada”, apunta Emilio González, fundador de Los Chichos, en una entrevista concedida al DIARIO. El trío pretende cantar aquí sus clásicos, “las canciones que más conoce la gente”. Sobre Tenerife, a González le sigue impresionando la imagen del Teide: “Es lo primero que recuerdo”, asegura quien ha pisado todos los escenarios de las siete islas. Por eso, dice conocer bien a los canarios y espera ponerlos a bailar y a cantar eso de “ni más ni menos”.

-No es muy normal en la actualidad ver que un grupo haya vendido más de 22 millones de discos. ¿Siente que muchas veces se ignoraron sus éxitos?

“No creo que se hayan ignorado, porque nuestro público es la gente humilde, del pueblo. Si en cambio solo hubieran sido fans de la alta sociedad, sería otra cantar. Pero estos 22 millones de discos vendidos los ha comprado la gente humilde, y gracias a ella estamos todavía cantando”.

-Con más de 40 años en la música, intentaron dejarlo hace un tiempo, pero al poco volvieron. ¿No se pueden separar del escenario?

“Son las redes sociales las que no nos dejan tranquilos, no quieren que dejemos de cantar. Ahora Los Chichos somos mi hermano, mi hijo y yo, y de tener que irse alguno, vendría otro para sustituirlo. Yo siempre contesto que seguiremos estando aquí hasta que el cuerpo aguante”.

-¿Cómo se encontraron Los Chichos por primera vez?

“Uno era mi hermano, que siempre me ha acompañado, y el otro era el compañero Jero, que falleció en 1995, y que sustituye ahora mi hijo. El trío nació en el barrio madrileño en el que crecimos: Vallecas. Fui el que nos unió a los tres. Cuando era joven, antes de ser Los Chichos, yo me fui a Salamanca a buscarme la vida, a tocar la guitarra con los Hermanos Farina. Con ellos ganaba mucho dinero en las fiestas privadas, dinero que me daban los señoritos”.

-Haciendo un ejercicio de memoria, ¿recuerda su primera actuación?

“Fue en una sala de Vigo, íbamos para una semana y resulta que al segundo día se quemó la sala, se hizo humo la discoteca. Por eso es que lo recuerdo”.

-¿Qué pinta tiene su público en la actualidad?

“Lo nuestro ha pasado de padres a hijos. Son cuatro generaciones las que nos están escuchando ahora. Esto pasa de generación en generación”.

-Tienen un público también en las cárceles, ¿siguen atendiéndolos como antaño?

“A lo largo de nuestra carrera hemos hecho muchas cárceles, hemos ido a casi todas, menos las de Canarias. Espero no ir ya a esos ambientes, aunque si hay que ir, vamos encantados”.

-De los reyes de la gasolinera, donde se vendían sus cassetes, a los reyes en las ventas de discos. Ahora está Internet, ¿siguen las casas discográficas apostando por ustedes?

“Nosotros estuvimos haciendo nuestros discos con la mejor casa de España, que era Philips y que ahora es Universal. Dejamos de grabar con ellos en el momento de la crisis. Y es que las compañías ya no son lo que eran. Nosotros vendimos 22 millones de discos, ahora con 10.000 que vendas ya eres un campeón. Estoy harto también de la industria. Nuestro público, con discos o sin discos, va a nuestros conciertos, y eso es lo que importa”.

-Se caracterizan por cantarle a la realidad social. Si tuviera que hacer un tema sobre la situación actual del país, ¿cómo lo titularía?

“Nosotros le cantamos a la vida, que bastante dura la tenemos, y esa ha sido la clave de nuestro éxito, por eso somos Los Chichos. No suelo dar mi opinión sobre estos temas políticos, pero es una pena esta situación. Pienso que cada uno tendrá sus razones y son muy respetables, pero no es normal que los catalanes se quieran ir, que no quieran la bandera española. Es una pena, porque nosotros queremos a esa comunidad, hasta le dedicamos una canción: “aquella bonita noche, la noche de Barcelona”. Si hasta estuvimos en la ciudad en el Festival Primavera Sound y fuimos los triunfadores de la noche”.