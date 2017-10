“¿Macario Benítez? Yo gané las elecciones sin tener que llevar a nadie a depositar el voto”

Escolástico Gil, después de doce largos años en la oposición, lleva algo más de dos años como alcalde de El Rosario, en un municipio gobernado durante 32 años por Macario Benítez y los socialistas, hoy con la mitad de sus concejales en el gobierno municipal junto a IR-Verdes y Sí se puede y la otra mitad en la oposición. Aunque se oye ruido de sables, Escolástico Gil se muestra seguro en su sillón y no teme una moción de censura.

-¿Se ha adaptado ya a ser alcalde?

“Quieras o no, después de dos años y cuatro meses te adaptas a ser alcalde, a vivir cada día las inquietudes de los ciudadanos de la costa y la parte alta. Más que adaptado, responsabilizado por la labor que hemos desarrollado durante este mandato, por lo que ha significado del apoyo del Cabildo para todo tipo de inversiones. Un tiempo para la transparencia, para el cambio, para que todos tengan las mismas posibilidades en el Ayuntamiento y en El Rosario”.

-¿Qué ha cambiado del Escolástico Gil líder de la oposición al Escolástico Gil alcalde?

“En la oposición siempre fui un concejal responsable. Cuando hubo problemas, como los del agua, advertí en muchos plenos de las necesidades que el gobierno no quiso escuchar. Esos doce años en la oposición me han servido para saber qué no tenía que hacer en el gobierno”.

-¿Qué es lo que más lamenta haber perdido del tiempo que le dedica a la Alcaldía: la familia, los amigos, el deporte, el trabajo en el campo… ?

“Ser alcalde te absorbe la vida. Siempre he sido una persona deportista y malamente tengo tiempo para caminar. Vives de tal manera que empiezas en el despacho el lunes por la mañana y acabas el domingo por la noche en una procesión o en una fiesta. Al alcalde le quieren ver los vecinos en sus actos y fiestas y te ves comprometido siempre, y más cuando se trata de un gobierno tricolor, porque tienes que tener más tacto”.

-¿Le ha sido fácil conseguir el apoyo de Sí se puede, primero, y del PSOE, o de la mitad del PSOE, después, para fortalecer el Gobierno local?

“Yo creo que con la gente que he pactado, tanto con Sí se puede, al principio, con el apoyo incondicional, como con los socialistas, hemos logrado un gobierno fuerte. Como ya te comenté en su día, llegué al pleno de posesión con la idea de abandonar la política y salí alcalde del pleno, al haber dos abstenciones por orden del PSOE. Creo que ha sido un pacto que ha funcionado bien, que no se ha mirado al partidismo y que ha transcurrido correctamente. En los presupuestos de 2017 la única concejalía que incrementó su partida fue la de Servicios Sociales, que llevan los socialistas, mientras que al resto se le rebajó a todos, incluida Alcaldía, con un descenso del 30%. Ha habido mucho trabajo y muchas negociaciones, principalmente con el Cabildo, que ha cumplido con creces con una deuda que tenía con El Rosario después de que en los años setenta le cediera a Santa Cruz la parte más rica y poblada del municipio, lo que hoy son los distritos once y doce de la capital”.

-¿Pero siempre se dijo que Macario Benítez, su antecesor, tenía hilo directo con los presidentes de Cabildo?

“Habría muy buenas acciones, pero poco dinero. De nada sirve darnos palmaditas si no se ve plasmada la inversión. Ahora se ve que hay compromisos y convenios firmados.Y no puede ser de otra manera, porque El Rosario con un presupuesto de 15 millones de euros y una capacidad inversora de 500.000 euros anuales es una broma. Al final quien tiene la capacidad de que un municipio crezca o no es el Cabildo”.

-Y buena parte de esa inversión que ustedes reclaman tiene que ir destinada a saneamiento. ¿Está satisfecho con el trabajo de Manuel Martínez, exconcejal de El Rosario, en el área de Aguas del Cabildo?

“Con honrosas excepciones, ha sido uno de los consejeros socialistas, por no decir el único, que se ha volcado para realizar una serie de intervenciones en el municipio de El Rosario. Ahí tenemos el depósito de agua de Tabaiba Alta, con nuevo almacenamiento de 4.000 metros cúbicos para atender toda la zona de costa y el EDAR de Tabaiba Baja, que está en vías de licitación. Cuando él era concejal en El Rosario y yo estaba en la oposición siempre tuvo mi apoyo”.

-¿Recibe alguna contraprestación El Rosario por albergar en su suelo el Centro Penitenciario Tenerife II?

“No recibe nada por tener Tenerife II, solo recibe problemas. La prisión solo recibe servicios del Ayuntamiento, pero nada a cambio. Gran parte del agua del municipio, del pozo de La Cañada, va a Tenerife II y a nuestros vecinos no les puede faltar el agua, como ha ocurrido en el verano, aunque es verdad que también hubo cortes en la prisión, y entiendo que la relación con las administraciones tiene que ser importante”.

-Dentro de esos convenios con el Cabildo, cabe destacar que por fin se le va a meter mano al Polígono de La Campana

“Cuando el Cabildo aprobó la rehabilitación del Polígono La Campana quedó claro que no estaba incluida la depuradora del propio polígono, que tendrá que efectuarse aparte de los nueve millones de euros, de los cuáles el 55% pagará el Cabildo, un millón y medio el Gobierno de Canarias y algo más de dos millones el Ayuntamiento y los empresarios de la zona. La depuración de aguas de La Campana no puede ir a Buenos Aires ni a la EDAR de El Chorrillo, por eso necesitamos esa depuradora del polígono que será una inversión muy importante de la que se hará cargo el Consejo Insular de Aguas, al afectar a dos municipios como Santa Cruz y El Rosario”.

-¿Y qué otros grandes proyectos está desarrollando el Gobierno municipal?

“Se está licitando por 564.000 euros la piscina natural de Tabaiba, después de siete años de paralización, gracias a la cesión de terrenos de la familia del Americano; la EDAR, en Tabaiba, por 332.000 euros; estamos llevando a cabo la segregación de la calle El Sol, con una inversión de 2.200.000 euros, de los cuáles el Ayuntamiento abonará 500.000; se va a cambiar el césped artificial del campo de fútbol de La Esperanza; se rehabilitará el polideportivo municipal, y esta semana hemos aprobado la gran obra de la Casa de la Cultura, con una inversión de tres millones de euros, pagando el Cabildo el 90%. Le estoy enormemente agradecido al director insular de Cultura, José Luis Rivero, por sacar a licitación esta obra en un edificio abandonado como la Casa de la Juventud, después de ser el proyecto mejor valorado a nivel insular”.

-Cambiemos de asunto. ¿Tras los incendios de Galicia, no cree usted que se debería vigilar más las fincas abandonadas, por el riesgo que eso acarrea?

“Es verdad lo que dices. En julio sacamos un bando de la limpieza de los terrenos que puedan ser objeto de los peligros de incendio. Cuando nos vemos muy apurados, actuamos nosotros mismos. Siempre recuerdo las palabras de un catedrático como Wladimiro Rodríguez Brito, cuando decía que “esta tierra me la han cambiado”. Yo soy agricultor, yo planto mis papas, no debe uno perder lo que le enseñaron sus padres. Aquí se dan las mejores papas de la Isla, las de color, y encima de secado. Tenemos que poner en valor lo nuestro, y en este aspecto siempre he dicho que Wladimiro era un sabio. Hay que limpiar las fincas, no se puede decir que esto es mío y no me lo toquen. Si no hay maleza es difícil que el incendio llegue al monte, y por eso estamos obligando a limpiar las fincas”.

-Hablamos de otro tipo de maleza, o de maldad. ¿Le parece lógico que el nuevo PSOE regional trate de impulsar una moción de censura contra usted, a través de José Estévez?

“El nuevo PSOE puede decir lo que quiera. Este gobierno se dedica a gestionar y como hoy, a sacar un proyecto de tres millones de euros adelante que estaba parado desde el año 2012. ¿Quién se ha preocupado por este municipio? Aquí cada uno puede pensar lo que quiera. Los tres concejales socialistas que están en el gobierno se han dedicado a trabajar por el municipio, no por su partido. Han hecho un magnífico trabajo”.

-¿Le hubiera gustado que Mari Brito hubiera sido la secretaria insular del PSOE como parapeto para esa censura?

“Mari Brito es una amiga, una buena alcaldesa y si ella ha decidido que lo mejor es no presentarse, es una decisión suya”.

-¿Y lo último que ha pasado en este episodio de intrigas en el PSOE es que le han pedido la cabeza de Sara Cabello?

“Sara es una profesional excelente, que ha trabajado muy bien en los temas de Seguridad y, haciéndome eco de las palabras de Ángel Víctor Torres, sobre otro municipio cercano, lo que funciona no se toca”.

-Visto lo visto, su reintegro y el de IR-Verdes en el PSOE debe estar cada día más lejos.

“Eso está muy lejos. IR-Verdes va a mantener su independencia y no se dan las condiciones para ninguna integración en un partido en el que estaba convencido de que tenía que salir. Se han cerrado todas las puertas”.

-La gente se puede preguntar: ¿Si Macario Benítez era tan malo, por qué le votaron por mayoría durante 32 años?

“Yo solo puedo decir que he sido elegido alcalde sin tener que haber llevado a gente a votar. No lo he hecho nunca, ni tampoco es mi estilo. He ganado unas elecciones contra verdaderas maquinarias electorales, y IR-Verdes ganó sin llevar a nadie a votar, ganando incluso en la parte alta del municipio, en lo que se considera un feudo del exalcalde. Ganar las elecciones era lo importante, aunque no me hubieran dejado gobernar. Yo estoy tranquilo, de poder salir del despacho y dejar las puertas abiertas. Aquí hemos cumplido con honestidad, con transparencia. Dije que se bajarían los sueldos a la mitad y lo hemos cumplido, que no tenemos coches oficiales y lo hemos cumplido, que se firma un decreto y la oposición está al tanto del mismo”.