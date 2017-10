Manchester City, Besiktas, Tottenham y Real Madrid, a por el billete para octavos

El Manchester City, el Besiktas, el Tottenham y el Real Madrid son los cuatro equipos que mañana miércoles pueden confirmar su pase a octavos de final de la Liga de Campeones, asegurando el objetivo dos jornadas antes de que concluya la fase de grupos de la máxima competición europea.

El Grupo H es el que se encuentra más decantado, ya que tanto Tottenmham como Real Madrid suman siete puntos y aventajan con mucha claridad a Borussia Dortmund y Apoel Nicosia, ambos con uno. El duelo en Londres entre los ‘Spurs’ y el equipo español asegurará la clasificación al vencedor, mientras que un empate volvería la vista al duelo en Alemania.

El club germano, que está decepcionando en esta Champions, sabe que solamente un milagro le permitirá alcanzar los octavos de final y el primer paso ineludible es imponerse al equipo chipriota para seguir con vida.

Sin embargo, el duelo más interesante del día se disputará en el Estadio San Paolo, donde se enfrentarán el líder de la Serie A y el líder de la Premier League, ambos invictos en sus respectivas competiciones nacionales y rozando el pleno de triunfos.

Tras sumar su tercera victoria europea en el duelo de ida, al Manchester City de Pep Guardiola le basta con un empate en Nápoles para asegurar su presencia en octavos por quinta temporada consecutiva, aunque sabe que le espera un rival en plena forma y al mismo tiempo necesitado, ya que solo tiene tres puntos. Al club celeste le sonríen los precedentes ante rivales ingleses y ha ganado cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco partidos en casa contra clubes de la Premier.

De este duelo directo espera aprovecharse el sorprendente Shakhtar Donetsk, que atesora seis puntos y que recibe al rival más débil del grupo, un Feyenoord con el casillero a cero y al que solo vale ganar para seguir aspirando a los octavos.

EL BESIKTAS PUEDE HACER HISTORIA

En el Grupo G, el sorprendente Besiktas, que cuenta sus partidos por victorias, está a punto de confirmar la primera clasificación de su historia para octavos. Para ello le sirve una victoria en casa ante el Mónaco e incluso un empate si el Leipzig conquista Oporto.

El equipo turco nunca ha perdido frente a un rival francés en casa (tres victorias y un empate), aunque no puede confimarse ante un conjunto monegasco en situación de máxima urgencia son un solo punto. En cuanto al partido en Portugal, el ganador se quedará la segunda posición y ocupará puesto provisional de eliminatorias.

Por último, en el Grupo E, el más igualado de todos, ningún club puede asegurar matemáticamente su clasificación. El Spartak, líder gracias a su mejor diferencia de goles con el Liverpool, visita a un Sevilla obligado a reaccionar, mientras que el club inglés espera imponerse su favoritismo en casa ante el colista Maribor.

PROGRAMA DEL MIÉRCOLES.

-Grupo E.

Liverpool – Maribor 19.45.

SEVILLA – Spartak Moscú 19.45.

-Grupo F.

Nápoles – Manchester City 19.45.

Shakhtar Donetsk – Feyenoord 19.45.

-Grupo G.

Besiktas – Monaco 17.00.

Oporto – Leipzig 19.45.

-Grupo H.

Borussia Dortmund – APOEL 19.45.

Tottenham – REAL MADRID 19.45.

Exámen en Wembley

El Real Madrid tendrá que dejar atrás su último y duro revés en LaLiga Santander y centrarse en su siguiente rival, el Tottenham inglés, al que visitará mañana (19.45 horas/beIN Sports) advertido de la peligrosidad de los ‘Spurs’ para buscar un triunfo que le asegure el pase a octavos de la Liga de Campeones.

Contra todo pronóstico, el conjunto madridista se dejó más puntos en el torneo doméstico tras caer por 2-1 ante el recién ascendido Girona en Montilivi para descolgarse a ocho puntos del FC Barcelona y, en medio de las críticas sobre su juego y el estado de muchos de sus futbolistas, debe mejorar para un duelo de nivel ante los de Mauricio Pochettino, que ya dejaron claro en el Santiago Bernabéu que tienen calidad para incomodar al actual campeón, aunque sus últimos resultados tampoco hayan sido positivos y estén pendientes de Harry Kane.

Pese al empate registrado en el encuentro de hace dos semanas, que dejó a ambos coliderando, el tropiezo del Borussia Dortmund en Chipre hace que ninguno llegue a esta cita con algún tipo de urgencia clasificatoria y que su panorama se vuelva complicado en caso de derrota. Sin embargo, el ganador logrará ya el pase y, prácticamente, el primer puesto del Grupo H, motivos suficientes para ver un partido de tensión.

Y todo dentro de un escenario inmejorable, un Wembley que es considerado uno de los ‘templos’ del fútbol y que el equipo madrileño visita por primera vez. Bajo lo especial que rodea la atmósfera de jugar en este estadio, plantilla y Zinédine Zidane afrontan un examen para comprobar su estado anímico.

El técnico francés, fiel a su estilo, no tomará medidas drásticas y no es probable que haga un once muy revolucionario, salvo los retoques obligados por los problemas físicos. El último en sufrir un percance es Raphael Varane, ‘tocado’ en Girona y cuyo puesto en el centro debe ser para Nacho, con Achraf acumulando minutos y experiencia en el lateral. En el izquierdo, Marcelo continúa lejos de su mejor nivel y podría ser una buena oportunidad para Theo Hernández, mientras que Casilla se mantendrá en la portería.

En el centro del campo, las miradas se centran en el bajo rendimiento de Toni Kroos y Luka Modric, pero parece más difícil que por el tipo de partido y por el carácter de ‘Zizou’ alguno de los dos vaya a descansar aunque enfrente estén oponentes de mucho nivel físico. Isco, en cambio, es de los pocos que está siendo regular y, pese a la ‘paliza’ que se dio el domingo, también tiene muchas opciones de estar en el once y de volver a ser objeto de la vigilancia de unos ‘Spurs’, que redujeron bastante su impacto en Madrid.

Arriba, Zidane continúa con los problemas de cara al gol y a nivel ofensivo, el último partido dejó muy pocas ocasiones y trabajo para el portero rival. Cristiano Ronaldo no ve puerta con su facilidad habitual y su equipo se está resintiendo porque Benzema tampoco aporta goles y Gareth Bale tampoco estará en este segundo partido especial contra sus ex.

POCHETTINO, CON LA DUDA DE KANE Y LA VUELTA DE ALI

El Real Madrid tendrá que encontrar la fórmula para hacer más daño que el que provocó al Tottenham en el Santiago Bernabéu, aunque tanto Hugo Lloris como Keylor Navas tuvieron su parte de culpa para que el marcador no se moviese más allá del 1-1.

Hace dos semanas, el planteamiento de Pochettino y su defensa de tres centrales se le atragantó a los madridistas, que tampoco supieron atacar con eficacia ese sistema el pasado domingo ante el Girona. Aprender la lección será clave para poder sacar algo positivo de Wembley donde se espera los ‘Spurs’ sean aún más protagonistas.

El técnico argentino espera contar para ello con su estrella. Harry Kane se perdió el importante duelo liguero del sábado ante el Manchester United por un problema muscular y tampoco estuvo días antes en la eliminación de la Copa de la Liga ante el West Ham United, derrotas que no merman la confianza del conjunto inglés.

El atacante, que ya causó problemas a la defensa madridista en el Bernabéu, entrenó en la previa del partido, pero Pochettino no confirmó si podrá contar con él para aprovechar las debilidades que muestra atrás el equipo de Zidane.

Fernando Llorente fue su acompañante en Madrid y volverá a pujar por repetir por delante de la opción del surcoreano Son Heung-Min, mientras que otra novedad podría ser la vuelta de Delle Ali, jugador clave en el medio y que ya ha cumplido su sanción de tres partidos.

FICHA TÉCNICA.

POSIBLES ALINEACIONES.

TOTTENHAM HOTSPUR: Lloris; Aurier, Alderweireld, Sánchez, Vertonghen; Sissoko, Dier, Ali, Eriksen; Llorente y Kane.

REAL MADRID: Casilla; Achraf, Ramos, Nacho, Marcelo; Modric, Casemiro, Kroos, Isco; Cristiano Ronaldo y Benzema.

ÁRBITRO: Cuneyt Cakir (TUR).

ESTADIO: Wembley.

HORA: 19.45/beIN Sports.

Venganza

El Sevilla FC recibe mañana miércoles al Spartak Moscú en el Sánchez Pizjuán –19.45 horas/beIN Sports– en la cuarta jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones con la intención y necesidad de olvidar la dura derrota de la pasada jornada en Moscú (5-1), y para ello deberá hacer un ‘reset’ para descongelarse y volver a acercarse a la clasificación para los octavos de final.

De estar cerca de la clasificación a complicarse la vida, aunque dependiendo de uno mismo. Esta es la situación de un Sevilla que se quedó frío en Moscú y que pasó por el peor momento de la temporada en el Oktrykie Arena. Los de Eduardo Berizzo llegaron líderes y salieron del choque cabizbajos y terceros, aunque a un sólo punto tanto de Liverpool como del Spartak, ahora líder provisional del grupo.

El equipo hispalense perdió contra todo pronóstico. A pesar de reaccionar bien al tanto inicial de los moscovitas, los sevillistas se diluyeron en la segunda parte, en la que los de Massimo Carrera encadenaron unos buenos minutos para castigar a los de Berizzo cuando menos lo merecían y ajusticiaron su pobre solidez defensiva.

En LaLiga Santander, el Sevilla se recuperó en la pasada jornada y sí pudo cambiar el rumbo. Tras perder a domicilio contra Athletic Club en San Mamés (1-0) y contra Valencia CF en Mestalla (4-0), volver al Sánchez-Pizjuán fue sinónimo de victoria. La víctima fue ante el Leganés, que en una muy buena campaña estuvo no obstante cerca de puntuar (2-1).

Y ahora confían en hacer lo mismo en la ‘Champions’. Ganar en el Pizjuán volverá a situar en posiciones de acceso a los octavos al Sevilla, pero otro tropiezo por no hablar de otra derrota les dejaría en una situación de peligro máximo. Para ello deberán cambiar el chip y apropiarse del balón para imponer su juego, vigilando unas contras que son el máximo peligro de un Spartak que busca la gloria.

Los rusos están luchando de tú a tú con Liverpool y Sevilla, algo inesperado para ellos a estas alturas, pues no acuden a unos octavos de final desde la temporada 2000/01. Pero en el Pizjuán el Sevilla se crece y convierte a su estadio en un auténtico fortín. En Europa, el conjunto hispalense ha perdido sólo dos de sus últimos ochos partidos europeos, con cinco victorias y un empate.

A favor del Spartak, más allá de poder repetir el guión de partido que tan buen resultado le dio la pasada jornada, juega el buen momento del equipo. Entre Liga, Copa y ‘Champions’ suman trece partidos sin conocer la derrota. La última fue el 19 de agosto, y desde entonces los de Carrera no caen. Alargar esta racha en el Pizjuán les daría alas para intentar volver a los añorados octavos de final.

Los moscovitas no tendrán en su equipo a Jano Ananidze, quizá el mayor de sus creadores de juego, ni a Aleksandr Samedov, Roman Zobnin ni Georgi Tigiev, mientras que Zé Luís, Salvatore Bocchetti y Andrei Eschenko son duda. También tiene problemas en este sentido Berizzo, que sigue sin contar con los centrales Nicolás Pareja ni Daniel Carriço, con Joaquín Correa en la enfermería.

FICHA TÉCNICA.

POSIBLES ALINEACIONES.

SEVILLA FC: Rico; Mercado, Kjaer, Lenglet, Escudero; Banega, Pizarro, N’Zonzi; Nolito, Ben Yedder y Sarabia.

SPARTAK MOSCÚ: Selikhov; Eschenko, Tasci, Dzhikiya, Kombarov; Pasalic, Fernando, Glushakov, Promes; Popov; y Luiz Adriano.

ÁRBITRO: Artur Dias (POR).

ESTADIO: Ramón Sánchez Pizjuán.

HORA: 19.45 horas/beIN Sports.