Unos 50 artistas dirigen una carta al presidente contra la exposición “misógina”

Medio centenar de artistas isleños han firmado una carta abierta al presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, en relación con la polémica exposición Pintura y poesía: la tradición canaria del siglo XX, que ha sido tachada de “misógina” por contar con los trabajos de cerca de 40 artistas masculinos y tan solo tres mujeres. Esta carta se suma a la recogida de firmas promovida por la artista tinerfeña Alba González Fernández en la plataforma change.org, y que ya suma más de 22.300 apoyos. Esta acción pretende la cancelación de la itinerancia de la muestra, que este domingo, día 15, se descuelga de TEA Tenerife Espacio de las Artes.

Al respecto, la dirección general de Cultura del Gobierno de Canarias aseguró a DIARIO DE AVISOS que los comisarios de Pintura y poesía: la tradición canaria del siglo XX, Andrés Sánchez Robayna y Fernando Castro Borrego, ya trabajan en la corrección de ese gran desequilibrio para llevar la muestra hasta Gran Canaria, su próxima parada, el 15 de noviembre en La Regenta.

La carta abierta, a la que ha tenido acceso este medio de comunicación, cuenta con el respaldo de importantes figuras de la cultura isleña. Es el caso de Víctor Pablo Pérez, director de orquesta y Medalla de Oro de Canarias; Juan Hidalgo, Premio Nacional de Artes Plásticas y Premio Canarias de Artes Plásticas; Carlos Astiarraga, cineasta; Idaira del Castillo, artista; Dulce Xerach, escritora, o Mariano Gambín, escritor. Relevantes artistas, autores, músicos, programadores y periodistas que se suman a la causa “por el futuro de la cultura y por todas las niñas de Canarias”. La carta pide a Clavijo que “no permita que la mitad de los creadores y artistas de Canarias sigan siendo invisibles”.

“En Canarias, después de 40 años de democracia, uno de los entornos donde se trabaja desde el principio de la igualdad de género y en el que casi todas las personas consideran evidente la igualdad como un hecho es el de los espacios del arte y cultura. En estas disciplinas se da por supuesto, con demasiada naturalidad, que la igualdad ya se ha logrado y es una realidad superada. Sin embargo, ahora, en 2017, nos volvemos a encontrar de nuevo con la constatación de que la igualdad no ha ganado aún la batalla en la política cultural en Canarias. Quizás es que esto, en mayor o menor medida, siempre ha sido así”. Con estas palabras arranca el escrito que rememora los avances conseguidos en las décadas anteriores con proyectos como La cultura es femenina, “y en algunos centros de arte se llegó incluso a lograr un 25% de representatividad de la mujer (nunca más allá)”.

“Ahora, 40 años después, hemos retrocedido de nuevo a tiempos y comportamientos predemocráticos, y nos encontramos con una exposición sobre Pintura y poesía: la tradición canaria del siglo XX donde los comisarios (todos hombres, cómo no) seleccionan a casi 40 artistas hombres frente a tres mujeres y, lo que es peor, pretenden fijar con esta muestra el canon de Canarias, como si además de ignorarlas quisieran evidenciar precisamente la invisibilidad de las mujeres creadoras, dejar constancia oficial de que no existen ni han existido durante el siglo XX, dejar patente en la historia (escrita, de nuevo, solo por hombres) que toda su labor no ha servido para nada, porque ninguna niña ni ningún niño las verá ni las estudiará en los colegios ni aprenderá de ellas. Oficialmente no existen. Este es el mensaje que se transmite a través de esta exposición”, sentencian, al tiempo que exigen, “el mismo respeto para todos, para hombres y mujeres creadoras”. La misiva al presidente tiene como objetivo “pedirle que haga de Canarias durante 2018 y 2019 un lugar mejor para vivir en igualdad que el 2017, al menos en materia cultural”.

De igual modo, pide dar más visibilidad a las artistas canarias del siglo XX que no están presentes en la exposición: “A las grandes poetas como Josefina Pla, Mercedes Pinto, Elvireta Escobio, Pilar Lojendio, Josefina de la Torre, Nivaria Tejera, Pino Ojeda, Cecilia Domínguez Luis (Premio Canarias de Literatura), Elsa López, etc.. Saque del gueto a artistas plásticas como Lola Massieu (Premio Canarias de Bellas Artes), Concha Jerez (Premio nacional de Artes Plástica), Antonia Bacallado, Cristina Temes, Jane Millares, Cristina Gámez, Lena Peñate, Carmela García, Juana Fortuny, Guenda Herrera, Hildegard Hahn o Laura Gherardi, por citar solo a algunas”.

Solicitan al presidente canario que “no destruya esa lucha dejándolas para siempre en la oscuridad. Su imaginación y la belleza que han creado merecen el reconocimiento debido, merecen ser tomadas en serio, tan en serio como se toma la de sus compañeros creadores varones”. Sobre los comisarios, la carta los tacha de “rígidos y oscuros”. “Comisarios como estos no ayudan para nada a la cultura, sino que la envuelven en las tinieblas de siempre, siguiendo los mecanismos de la “vieja” España. Usted -Fernando Clavijo- puede impedir que sigan siendo esos hilos masculinos (de siempre, porque son los comisarios más constantes y mejor pagados de Canarias, y porque han demostrado en todas las exposiciones comisariadas por ellos su misoginia y parcialidad) los que mecen la cuna con el dinero público de toda la ciudadanía”. Señalan directamente al presidente del Gobierno regional: “En nuestra comunidad es usted quien debe velar por su escrupulosa gestión”.

En relación con los nuevos cambios propuestos por la dirección general de Cultura, señalan que no es suficiente. “Que los comisarios se bajen ahora los pantalones al quedar en evidencia no arregla mucho que digamos, pues ya han demostrado su total parcialidad y ahora muestran tendenciosidad con sus últimas declaraciones. A la Canarias de hoy en día ya no sirven esos comisariados tan poco firmes y sectarios”.

Finalmente, piden una oportunidad para demostrar que “hay mejores maneras de interpretar el arte en Canarias y, sobre todo, dé usted una oportunidad al futuro”. “Nadie escudriña mejor el mundo que un niño o una niña. El momento infantil del descubrimiento de todos los universos de la vida es uno de los instantes de mayor aprendizaje y formación, el momento de mayor y mejor observación de la existencia de los seres humanos y de su diversidad. No les quite a los niños y niñas de Canarias la oportunidad de aprender que en la historia del arte de las Islas también ha habido y hay fabulosas mujeres creadoras”, concluyen el medio centenar de firmantes.