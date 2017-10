El mayor vividor del mundo retransmite en directo la masacre en Las Vegas

Dan Bilzerian, el millonario con más de 23 millones de seguidores en su cuenta de Instagram, ha sido uno de los supervivientes del tiroteo que se desató este pasado domingo por la noche durante un concierto de música country celebrado frente al Mandalay Bay Casino de Las Vegas, en Estados Unidos.

El también reconocido como ‘el vividor más envidiado del mundo’ no dudó en sacar su teléfono móvil para transmitir los hechos a través de la red social de Snapchat , incluyendo su huida de los disparos del francotirador. Dan Bilzerian no solo fue testigo de la cruel masacre, sino que, afortunadamente, tuvo la suerte de contarlo.

You can see gun fire from one of the lower hotel room windows in this video. Let me know if you need a higher resolution one pic.twitter.com/Fe5jkzkMrY

— Dan Bilzerian (@DanBilzerian) 2 de octubre de 2017