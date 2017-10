El tiempo en Canarias según medios británicos: erupciones y tsunamis

Informaciones publicadas por los diarios The Independent y Express, donde se advierte de una supuesta erupción volcánica y posterior tsunami en Canarias, han desatado el pánico en las redes sociales en Reino Unido.

Ambos artículos hablan concretamente de la isla de La Palma, que hace escasos días vivió un enjambre sísmico que “no reviste peligro”, de acuerdo al Comité Científico de Evaluación y Seguimiento de Fenómenos Volcánicos (CCES), convocado tras la activación del Plan de Emergencias Volcánicas de Canarias (Pevolca) el mediados de octubre. Con la información recabada hasta el momento, pronostican “un escenario de baja peligrosidad a corto plazo”, pero mantendrán la vigilancia para llevar “un seguimiento de la evolución del fenómeno”

Según el Express en su artículo publicado hoy jueves 26 de octubre “el norte del archipiélago español se vio afectado por un terremoto de magnitud 3,5 a las 20.25 horas del martes. Esta actividad sísmica es la última en llegar a las islas españolas, populares entre los turistas británico, tras ser golpeada por una ráfaga de terremotos bajo la superficie que causó que el magma levantara el suelo de La Palma.”

“Los expertos que investigaron los temblores recientes del volcán Cumbre Vieja de La Palma -que vio casi 400 mini terremotos en 15 horas- descubrieron que la tierra ha subido a 3,5 centímetros el año pasado. Y, después de cuatro días de inactividad, La Palma registró otro temblor la semana pasada de 1,9 grados de magnitud a nueve kilómetros de profundidad”, prosigue el artículo añadiendo que “hay temores cada vez mayores de que tales temblores provoquen una erupción en La Palma” y haciendo referencia al buque oceanográfico español Ángeles Alvariño, del Instituto Español de Oceanografía (IEO), que se encuentra rumbo a la costa palmera para tomar muestras.

La información que publica The Independent hace referencia al Express, añadiendo que un equipo del IGN está “vigilando las 24 horas” y las declaraciones de Iain Stewart, profesor de Geociencia en la Universidad de Plymouth: “La posibilidad de un colapso catastrófico del volcán es un tema realmente controvertido entre los geólogos. Ciertamente ha habido grandes pedazos de la isla volcánica que se han separado en el pasado distante, presumiblemente asociado con la actividad volcánica”, asegura. “Pero no hay evidencia de que esto haya sucedido en los últimos 10.000 años y no hay señales de que el colapso fuera tan grande y repentino que produjera grandes tsunamis”.

INVOLCAN DESMONTA LA TEORÍA DEL COLAPSO DE CUMBRE VIEJA Y LA HIPÓTESIS DEL TSUNAMI

Desde que vio la luz la hipótesis de que un colapso en el edificio volcánico de Cumbre Vieja produciría un gran tsunami de consecuencias devastadoras, cada vez que asoma el nombre del volcán palmero, como ha ocurrido ahora con el enjambre sísmico, renace entre la opinión pública esta hipótesis apocalíptica, como se ha puesto de manifiesto en cierta prensa británica. Científicos del Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan) participaron en un proyecto de investigación sobre los mega deslizamientos y tsunamis en Canarias, dirigido por el Instituto Geológico y Minero, que desmonta alguna de las bases sobre la que se sostiene esta teoría y la hipótesis de la gran ola.