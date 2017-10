Miguel de la Rosa: “Estoy más contento que un niño con un chupete”

El piloto tinerfeño Miguel de la Rosa se proclamó el pasado fin de semana campeón de España de Enduro sénior B 4 tiempos tras lograr la victoria en las dos últimas jornadas de la competición, celebradas en Santiago de Compostela. Ha sido una temporada muy regular en la que solo se bajó del primer lugar en dos ocasiones, en las que fue segundo.

Todavía en tierras gallegas, el tinerfeño se mostró muy satisfecho por un título muy trabajado: “Me preparé bien estas últimas pruebas y, pese a que hasta última hora no se puede cantar victoria, todo el año he trabajado muy duro para conseguir este título. Es cierto que he ganado prácticamente todas las mangas y competiciones, y solo he sido segundo en las dos del Enduro de Lalín, pero no han sido victorias fáciles, sino todo lo contrario, muy ajustadas y peleándolas en cada manga. Por este motivo no me confié y me preparé muy bien para las últimas dos pruebas, dando un salto de calidad para que no se me escapara el campeonato”.

Para este tacorontero, que el próximo 6 de noviembre cumplirá 32 años, el éxito nacional ha llegado relativamente tarde tras ganarlo prácticamente todo en las Islas. “La verdad es que sí, pero más vale tarde que nunca. En mis temporadas en el campeonato de España de Motocross mis mejores clasificaciones han sido dos cuartos puestos en la máxima categoría, de los que estoy muy orgulloso, pero es verdad que el enduro ha sido mi mayor éxito, pues había muchísimo nivel y es un trabajo de todo el año, y ahora mismo estoy más contento que un niño con un chupete nuevo”. Hace dos años que debutó en la modalidad del enduro, y se ha visto su mejora en cada competición. “Llevo corriendo 26 años en motocross y cuando mi principal patrocinador me propuso que le acompañara a participar en el Campeonato de España de Enduro, vi una buena oportunidad para probarme y ver mis posibilidades. Lo cierto es que el enduro me gusta más de lo que inicialmente esperaba”.

Su técnica y experiencia en el motocross le ha ayudado a adaptarse a una disciplina en la que prima la resistencia. “La mayor diferencia es la duración, pues puedes estar seis horas sobre la moto cada día, mientras que en el motocross son mangas más cortas y más intensas. Hay que trabajar tanto la resistencia física como la mental, porque, además de ir rápido, hay que controlar que no te penalicen en los pasos horarios, y ser regular durante los 70 kilómetros. Es fantástico poder disfrutar de las vistas maravillosas, las cumbres, correr por montes, ríos… cosas que no puedes disfrutar en el motocross, pues estas dando vueltas continuamente a un circuito”. Participar en este campeonato ha supuesto un gran sacrificio en todos los aspectos: “Te obliga a tener dos motos, una en la Península y otra en Tenerife, a lo que hay que sumar todos los viajes y pasajes en avión, vehículos de alquiler, etc., es todo carísimo. Yo trabajo y tengo ayudas de mis patrocinadores, a los que agradezco su apoyo, pues si no fuera por ellos sería imposible afrontar un campeonato”.

Miguel de la Rosa ha batido a pilotos profesionales con motos de fábrica, por lo que espera que eso le abra las puertas de un equipo oficial y aspirar a una categoría superior. “Donde más se nota la diferencia es en las prestaciones de las motos: suspensiones, preparación de motores, etc. Ahora mismo barajo varias posibilidades y no sé si pilotaré para un equipo oficial o continuaré en mi equipo si me ayudan a afrontar un nuevo campeonato. Yo seguiré trabajando para que se cumplan mis sueños”.

Junto a su hermano Pablo, Miguel es profesor en su escuela de motocross, donde inspira a las nuevas generaciones. “Es una alegría ver lo rápido que van y los resultados que están logrando. Ya les he dicho que con su edad yo no iba ni la mitad de rápido. Si siguen por ese camino, vamos a tener en un futuro unos pilotos que harán grandes papeles no solo en Canarias, sino en España o Europa. Pero hay que ser realistas, si quieren llegar a algo importante, tienen que irse a vivir a la Península o tener los medios para viajar casi todas las semanas”, finalizó.