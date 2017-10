El ministro Montoro trastoca la agenda presupuestaria de Clavijo

Las piezas del dominó catalán siguen cayendo sobre el tapete de la política y la economía de España. Mientras continúa la fuga de empresas y los separatistas se sacuden entre ellos porque no se ponen de acuerdo sobre si ha habido una declaración unilateral de independencia, el Gobierno de la nación confirma que los Presupuestos Generales del Estado de 2017 se prorrogarán por la inercia de la crisis de confianza. El lunes, el mismo día en el que Carles Puigdemont debería responder al requerimiento de Mariano Rajoy -previo a una eventual aplicación del artículo 155 de la Constitución-, el Ministerio de Hacienda enviará a Bruselas el cuadro macroeconómico actualizado. En paralelo, el Ejecutivo de Canarias explora la voluntad de la oposición a respaldar unas cuentas menos expansivas de lo que presumía.

Ayer, en la SER, Fernando Clavijo celebró la “buena sintonía” con Asier Antona (PP) y Ángel Víctor Torres (PSOE): “Los tres grandes partidos coinciden en las líneas maestras, que pasan por el aumento del gasto público en los servicios, la activación económica para generar empleo y una rebaja fiscal orientada a las rentas medias y bajas, con una subida de impuestos a las más altas. Es un buen comienzo”. El presidente se reunirá la próxima semana con Podemos y Nueva Canarias. La posición de este último partido la adelantó ayer su líder, Román Rodríguez, que trasladó sus ideas a la ejecutiva de la Confederación Canaria de la Pequeña y Mediana Empresa (Cecapyme). “Le exigiremos que cumpla con sus responsabilidades competenciales”, detalló al DIARIO. “Razón de más para no estar jugando con la fiscalidad”, comentó a propósito de la congelación de los Presupuestos Generales del Estado de 2018. “Imagino que harán [en Canarias] un proyecto con previsiones de crecimiento sobre la base de los 140 millones extras del fondo de competitividad y sobre el incremento de ingresos que calculen. No se puede andar con rebajas fiscales alegres en una situación tan comprometida como esta”.

En contraste con el “nerviosismo” -táctico o estratégico- del Gabinete de Clavijo, Rodríguez transmite tranquilidad: “Si el presupuesto no está registrado el 1 de octubre se prorroga automáticamente, porque tendría que presentarse en las Cortes Generales 90 días antes del cierre del ejercicio. Por lo tanto, no me sorprende. Es de una lógica aplastante”. Como ya había manifestado, cree que la influencia efectiva sobre la comunidad autónoma será muy limitada: “El Presupuesto de 2017 es el que opera para el próximo año. Ha sido muy bueno y por eso lo apoyamos. Aporta bastantes más recursos que en 2016: en todos los órdenes, representa 800 millones más. De la disposición adicional décimo novena, la del acceso al fondo de competitividad, interpretamos que tenemos derecho no a 220 millones, sino a los 360 millones que dice. Aparte de los recursos del Presupuesto actual, vamos a gestionar 140 millones adicionales. Aunque no es el escenario ideal, tampoco hay que dramatizar. Lo deseable es la normalidad, claro”.

El 22 de septiembre, Fernando Clavijo anunció que el aval de CC a los Presupuestos Generales del Estado estaba pendiente de unos flecos: que el REF económico se aprobara antes, que no esté dentro del sistema de financiación autonómica, que se recoja explícitamente que el superávit se puede invertir y no compute en la regla de gasto. En lo que respecta a los vuelos con la Península, señaló dos “problemas”: el precio y la conectividad. En contra del criterio de NC, CC rechaza la obligación de servicio público, al entender que implica “intervenir en el mercado y fijar un precio por arriba”. Al respecto, NC advierte de que cuestionar el acuerdo incluido en la modificación del REF hace peligrar el abaratamiento de los billetes.

En tales circunstancias, a CC se le encarece el voto del PP en el Parlamento de Canarias. El precio se pone por las nubes.