El Nástic, un oasis dentro del fútbol catalán

La frase “no es bueno mezclar política y deporte”, es casi tan antigua como el vínculo entre ambos, que en los últimos tiempos parece haber cobrado más fuerza. Cuando toda Europa mira con recelo y preocupación a lo que puede suceder en Cataluña en los próximos días, el CD Tenerife se prepara para recibir, el sábado, al Nástic de Tarragona, uno de los pocos clubes catalanes de las tres primeras categorías del fútbol español que se ha mantenido al margen del referéndum del pasado 1-O.

Fundado en 1886, el Nástic a es la entidad deportiva más antigua en existencia ininterrumpida de España. El club fue noticia el pasado fin de semana porque los Mossos d’Esquadra no se comprometieron a garantizar la seguridad del encuentro ante el FC Barcelona B debido a la celebración del referéndum catalán. Los tarraconenses apelaron a la sensatez: si no hay garantías suficientes, no se juega.

Josep María Andreu, su presidente, aprovechó la ocasión para dejar clara la postura oficial de la entidad respecto a ello, dispar de la mayoría de entidades deportivas catalanas: “Nosotros no mezclamos política con deporte. Nuestros aficionados son libres de pensar y hacer lo que crean conveniente, pero no podemos posicionarnos de manera oficial”.

“La Liga entendió nuestra situación y el choque se aplazó por seguridad y también por un motivo de sensibilidad con la gente de Tarragona”, explicó Andreu.

Pese a ello, el Nástic sí quiso sumarse a la huelga convocada el pasado martes, dando día libre a su primer equipo, suspendiendo la actividad de todas sus secciones y categorías de base y, puntualizando en un comunicado, que condenaban “las acciones violentas del pasado 1-O”, mostrando “toda la solidaridad” a “todos los ciudadanos catalanes”.

Tras suspenderse el partido con el filial del FC Barcelona, el Nástic está pendiente de encontrar una nueva fecha de acuerdo con la Liga de Fútbol Profesional (LFP), que debería pronunciarse en los próximos días. Curiosamente, se estudió la opción de disputar el mismo a puerta cerrada, pero Andreu lo consideró una falta de respeto a sus aficionados, que habían pagado por verlo.

La fotografía de lo sucedido la completaban una treintena de aficionados del Nástic, que gritaban dejar la política “fuera del Nou Estadi”.

No entrar de lleno de manera oficial en el referéndum no es lo común dentro del fútbol catalán. A excepción del RCD Espanyol, que históricamente se ha asociado a una masa social de inmigrantes llegados de todos los puntos de España a Cataluña, prácticamente todos los clubes han manifestado su disposición a acudir a las urnas, algunos, como en el caso del FC Barcelona y el Girona, posicionándose claramente del lado de la independencia.

Para el recuerdo del fútbol mundial quedará el partido entre FC Barcelona y UD Las Palmas, jugado a puerta cerrada. Josep María Bartomeu, su presidente, fue claro al atender a los medios de comunicación al descanso del mismo: “No se hace por seguridad, eso estaba garantizado. Es un partido excepcional, damos nuestro apoyo a aquellos que están sufriendo esta falta de libertad de expresión”.

En el Grupo III de Segunda División B, hay posturas de todo tipo. Desde la Llagostera, que jamás ha ocultado sus vínculos independentistas, al Cornellá, que prefiere mantener silencio, al tratarse de una “entidad pequeña”.

FC Barcelona

El club azulgrana siempre se ha posicionado a favor del referéndum y la independencia, como antes de los Estatutos de autonomía de 1932, 1979 y 2006.



Girona CF

Los rojiblancos fueron claros en un comunicado: “Nos ponernos al lado de la voluntad de los ciudadanos de este país que han hecho evidente en numerosas ocasiones la intención de expresar su libertad democrática ejerciendo el derecho a decidir”.

RCD Espanyol

Los periquitos apelan al entendimiento: “Hace falta mantener al RCD Espanyol y al deporte al margen de lo político-social”.

Reus

La entidad firmó el Pacto Nacional por el Derecho a Decidir y al Pacte Nacional pel Referèndum, aunque sin posicionarse oficialmente con el referéndum posteriormente.

Nástic de Tarragona

Desde el próximo rival blanquiazul quieren centrarse solo en lo deportivo y respetar a sus socios: “No mezclamos política con deporte. Nuestros aficionados son libres de pensar y hacer lo que crean conveniente”.

UE Cornellá

Sin pronunciarse a favor ni en contra. En este municipio barcelonés no cedieron espacios públicos para el referéndum.

lleida esportiu

Sin camiseta con la senyera

La FEF prohibió a los ilerdenses jugar con una camiseta con la senyera -no independentista-, su partido contra el Atlético Saguntino por coincidencia de colores. Firmó un escrito contra las detenciones a políticos catalanes n

cf badalona

Sin manifestarse

Este pequeño club de Segunda B ha evitado manifestar su opinión oficial al respecto n

ue sabadell

“Con la libertad de expresión”

Los arlequinados se han significado favorables al referéndum por una cuestión de “libertad de expresión”, aunque sin desvelar si apostarían o no por la independencia n

ue olot

Derecho a decidir

El equipo dirigido por el exblanquiazul Martín Posse se ha mostrado favorable a tener “derecho a decidir” de cara a la celebración del referéndum mediante un comunicado oficial n

peralada

La postura del Girona FC

Como su club nodriza, el Girona CF, ha defendido la posibilidad de una Cataluña independiente tras la celebración de un referéndum entre sus ciudadanos n

Llagostera

El club, que llegó a tener una camiseta con la Estelada en el pecho con la que jugó en la Copa de Cataluña, también ha admitido que apuestan por la celebración de un referéndum de independencia entre sus ciudadanos.

Lleida Esportiu

La FEF prohibió a los ilerdenses jugar con una camiseta con la senyera -no independentista-, su partido contra el Atlético Saguntino por coincidencia de colores. Firmó un escrito contra las detenciones a políticos catalanes.

CF Badalona

Este pequeño club de Segunda B ha evitado manifestar su opinión oficial al respecto n

UE Sabadell

Los arlequinados se han significado favorables al referéndum por una cuestión de “libertad de expresión”, aunque sin desvelar si apostarían o no por la independencia n

UE Olot

El equipo dirigido por el exblanquiazul Martín Posse se ha mostrado favorable a tener “derecho a decidir” de cara a la celebración del referéndum mediante un comunicado oficial n

Peralada

Como su club nodriza, el Girona CF, ha defendido la posibilidad de una Cataluña independiente tras la celebración de un referéndum entre sus ciudadanos.

Llagostera

El club, que llegó a tener una camiseta con la Estelada en el pecho con la que jugó en la Copa de Cataluña, también ha admitido que apuestan por la celebración de un referéndum de independencia entre sus ciudadanos.