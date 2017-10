“No quiero ser otra persona, este es mi homenaje a las mujeres” podría haber llegado al mundo del transformismo”

Joaquín Díaz, más conocido por sus vecinos en San Andrés y Sauces como Tito y desde hace unos días el ganador del certamen de transformismo y belleza más importante de todo el mundo, el Global Universe, confiesa que durante años se mantuvo entre las bambalinas de este mundo que mezcla el arte de la belleza, la interpretación y la reivindicación desde los escenarios de la tolerancia y la diversidad sexual y estética del ser humano.

Tito, bajo el seudónimo de Martina Rey, es ahora un icono en el mundo del transformismo, visibilizado gracias a galas de tanto prestigio internacional como la que ganó días atrás en el Teatro Guimerá. Nueve años después de trabajar en estilismo, peluquería y diseño para galas drag, y para espectáculos de la misma naturaleza, es ahora el hombre que encarna el orgullo del transformismo nacional e internacional.

Por paradógico que parezca, Joaquín no fue nunca aficionado de disfrazarse de mujer en las fiestas de carnavales, especialmente porque esa le parecía una expresión burda y “una imitación carente del respeto que siento hacia las mujeres”. Y es que Joaquín afirma que “lo que me atrae del mundo del transformismo es poder representar la esencia de la mujer”. Esa curiosidad estuvo siempre entre las muchas inquietudes de Joaquín, que se preguntaba “cómo hubiera sido yo si hubiera nacido mujer”.

Tito, vecino del pueblo de San Andrés y Sauces y plenamente consciente de su homoxesualidad a los 17 años, confiesa que no tiene problemas con su identidad: “No quiero ser otra persona, este es mi homenaje a las mujeres. Sé quien soy y el transformismo no me hace dudar; se trata de una expresión artística, una mezcla de estilismo, diseño, belleza y poses que permiten, en certámenes como el que he ganado, visibilizar al ser humano desde una óptica distinta y en un homenaje a la belleza y a la mujer”.

Para Tito el Global Universe le ha permitido “convivir, crear un vínculo con personas de distintos países y con distintas culturas, con distintas formas de ser y de sentir, unidas por el transformismo”. La seguridad de Tito tiene mucho que ver, no tanto con la aceptación social en el municipio de San Andrés y Sauces, del que se siente parte, sino con su madre y con un núcleo familiar que siempre le permitió mantener y desarrollar una identidad bien definida y más allá de sus preferencias personales.

El descubrimiento de su belleza transformado en mujer ha sido para Tito un paso más dentro de su evolución profesional. Reconoce abiertamente que lo logró “desde que tenía 17 años” gracias al reconocimiento de su orientación sexual: “De no haber sido así, yo hoy sería una persona con muchos prejuicios y desde los prejuicios no podría haber llegado al transformismo y a ganar este certamen. Es solo un paso más en el recorrido personal que me permite visibilizar esta forma de sentir y de actuar en lo que yo considero un arte y un homenaje a la belleza y la estética de las mujeres”.

El Global Universe es el certamen de transformación y belleza con mayor proyección internacional que se celebra en la actualidad. Martina Rey logró su VIII edición la mejor transformación de hombre a mujer alzándose con el primer premio y respaldado por un equipo de diseñadores y maquilladores. Martina fue coronada al final de una gala que ofreció un original y dinámico espectáculo, novedoso y divertido, tras la realización de varios pases y actos de compromiso del concurso con el colectivo LGTB.

Tito agradece al Ayuntamiento de su municipio, San Andrés y Sauces y a su alcalde, Francisco Paz, su apoyo y colaboración en este certamen, en el que lo acompaño. El regidor local expresó tras la gala su satisfacción por el primer premio recordó que “el certamen, como otros espacios artísticos, sociales y culturales, permite poner de relieve los derechos de la comunidad LGTB y su papel destacado en un modelo de integración e igualdad”.