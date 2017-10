“No se puede pedir que el comercio esté abierto hasta las 12 de la noche”

En nombre de la asociación de comerciantes Zona Centro y de la Federación de Áreas Urbanas de Canarias (Fauca), el secretario general de esta última, Abbas Moujir, ha querido salir al paso de las declaraciones a DIARIO DE AVISOS del concejal de Promoción Económica de Santa Cruz, Alfonso Cabello, en las que lamentaba que hubiera comercios que se mantuvieron cerrados en la celebración de Plenilunio, desaprovechando así el impulso de la dinamización. Moujir mostró su disgusto por esta palabras del edil, al considerar que tanto Zona Centro como Fauca han mostrado siempre su máximo apoyo a cada una de las iniciativas de la Sociedad de Desarrollo.

“Nos sorprende esta crítica porque el comercio abrió. No sé cuál es la objeción de que el comercio no participa cuando lo ha hecho en todos los eventos y, evidentemente, está abriendo”, señaló el secretario de Fauca. “Por un lado, Zona Centro ha hecho un esfuerzo para apoyar este tipo de actividades, es la única que, junto con Fauca, apoya estos eventos, y en cambio lo que recibimos de vuelta es que, por ejemplo, en la presentación de Plenilunio no hubiera representación del sector a pesar del apoyo, al igual que cuando se inauguró, que andaban despistados sobre dónde colocar a la representación del sector”.

Moujir insiste en que “no se puede pretender que el comercio esté abierto hasta las 12 de la noche con este tipo de actividades; es más, el sector ha salido contento del desarrollo del Plenilunio”. Añade que “también hay que tener en cuenta la política comercial de los propios comerciantes, en la que unos establecimientos abrieron hasta las diez, otros cerraron antes, pero lo que no se puede pretender es que tengan los horarios de la restauración”.

El secretario de Fauca se mostró crítico con el papel de la Sociedad de Desarrollo, preguntándose “qué ha hecho para que el comercio sea más proactivo”. “¿Lo ha apoyado con la decoración de los escaparates o ha dado facilidades para actividades en las puertas de los establecimientos”, sigue cuestionando Moujir, para añadir que “en muchos casos el sector se ha encontrado con que la respuesta es muy lenta o no hay respuesta”. A pesar de todo, Abbas Moujir quiso mostrarse conciliador y señaló que desde Zona Centro y Fauca seguirán apoyando cualquier tipo de acto que se celebre en la capital. “La línea que se ha de seguir es la colaboración entre el sector y la Administración, y es la que hemos mantenido desde el primer minuto y la que seguiremos”.