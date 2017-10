Nueva tendencia: pestañas postizas para decorar la nariz

Extensiones de pelos en la nariz, la última tendencia para los que están hasta las narices, y para los que no https://t.co/ktNtMR60DF pic.twitter.com/f5Rcd3psdD — Neo2 Magazine (@Neo2_Magazine) 12 de octubre de 2017

Empecemos comentando esta tendencia con una expresión inglesa: WTF (que viene a ser algo así como “¿Pero qué c***…?”)

Ha surgido una nueva tendencia en redes sociales que consiste en ponerse pestañas postizas en la nariz. Básicamente es algo así como ponerte extensiones en los pelos de tu napia. Hay hasta tutoriales, no te lo pierdas. No sabemos si llegará a ponerse de moda en la realidad, pero esperemos que no.

Yo no voy a ser quien te lleve la contraria, Tio Bartolo.

Este GIF describe nuestra opinión al respecto de esta nueva moda:

