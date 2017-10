Nueva trifulca entre Tenerife y Gran Canaria a cuenta del gas

La decisión de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) de no considerar conveniente autorizar la construcción de la planta de gas natural licuado del puerto de Granadilla hasta que no haya garantías de su uso y estudios que comprueben su sostenibilidad económica ha abierto, de nuevo, una nueva polémica a cuenta del gas entre Tenerife, a favor de esta fuente energética, y Gran Canaria, en contra.

La publicación del informe del organismo el pasado viernes ha servido de aliciente a las tesis del presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, quien argumenta que estas plantas no son económicamente viables.

“El gas lo vamos a pagar todos”

De hecho, ayer aseguró que el coste de una planta de gas en Tenerife “lo vamos a pagar todos los canarios con el recibo de la luz” y afirmó, además, que el proyecto afecta también a la penetración de las renovables en todas las Islas. Para Morales, las pegas que pone la Comisión “no son correcciones menores”, como apuntaron la semana pasada empresarios y Gobierno canario, “sino que son dos temas fundamentales”, pues la propuesta carece de análisis económico, debido a que las energías renovables son más económicas, además de que es necesario asegurar un compromiso de que la compañía compradora adquirirá el gas, algo difícil de conseguir debido a los precios del mercado.

Las declaraciones de Morales, no han sentado nada bien al presidente del Cabildo tinerfeño, Carlos Alonso, quien aseguró ayer que “al Cabildo de Tenerife nadie le da lecciones en materia de energías renovables, y lo que queremos es que el gas se introduzca como energía de transición para permitir un escenario de mayor energías renovables, pero también de menos emisiones de CO2”.

Subsanable

Alonso recordó que el informe es preceptivo, pero no vinculante y que plantea cuestiones “subsanables”, por lo que se debe completar la documentación solicitada y mantener la ejecución del proyecto. “Yo no me alegro nunca ni intento poner el pie encima a nada que haga Gran Canaria”, declaró al conocer las declaraciones de Morales. Por ello, el presidente insular apostó por “seguir para adelante” con el proyecto.

La introducción del gas supondrá una “reducción muy importante” de las emisiones de CO2, hasta casi la mitad del parque móvil de la Isla (casi medio millón de toneladas), aparte de que la propia demanda eléctrica de la central de Granadilla justifica el consumo de gas.

Además, apuntó que el gas servirá de combustible para el transporte marítimo, ya que los buques están en un proceso de gasificación para sustituir al petróleo, aparte de la utilidad que tendrá en los hogares. Alonso dejó claro que “la entrada del gas no será un atraso para las renovables”.

El Gobierno aportará la información necesaria

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo,aseguró ayer que aportará más información para “clarificar” el proyecto y así seguir adelante con la tramitación, ya que los criterios han podido quedar “desfasados”.