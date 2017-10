Nuevamente el peso, tema estrella de la próxima Asamblea

El próximo sábado se celebrará en el Hotel Turquesa del Puerto de la Cruz la Asamblea de la Federación Canaria de Lucha, una cita a la que asistirán 63 asambleístas para tratar los importantes asuntos del orden del día desde las 11.00 horas, en primera convocatoria.

Se espera con interés la memoria del presidente con las acciones llevadas a cabo en sus primeros meses de mandato, el traspaso de poderes y la situación actual de la Federación, así como de la nueva mutualidad, Generali, que sustituye a Allianz.

Uno de los temas estrella será la aplicación del reglamento del peso límite. Esta temporada debería comenzar a aplicarse la tercera columna de la tabla (altura-peso). Sin embargo, hay propuestas para continuar con la segunda, mientras hay otras que piden volver a la primera columna.

Como recordarán los lectores, la aplicación de la misma a los bregadores de lucha canaria ya ha contado con alguna temporada de carencia para adaptarse al límite de peso. Lo cierto es que, pese a las muchas voces en contra de su aplicación, la normativa del peso ha supuesto una mejora en la salud de muchísimos deportistas y en el espectáculo.

Según el artículo 1.1.10 del reglamento de la lucha canaria:

1. Todo luchador, para la tramitación de su licencia, deberá pasar un reconocimiento médico según la normativa vigente, en el cual se recogerán entre otros parámetros la talla y el peso.

3. Para que un solicitante de cualquier categoría resulte apto para la práctica en competiciones federadas de la Lucha Canaria y por tanto para que la Federación inicie trámite de su solicitud o renovación de licencia, se deberá cumplir con los parámetros establecidos en la tabla que a continuación se reproduce de pesos límites según su talla.

4. No obstante, a aquellos luchadores que superen el peso según su talla, los servicios médicos de la Federación le realizarán un estudio para aplicar dos criterios más: A) “el rendimiento” y B) “la composición o masa corporal”. Si un luchador se pasa del peso para su talla según tabla, se mirará su rendimiento y si resulta que se ha separado el 50% de las veces, se declarará no apto para la práctica de la Lucha Canaria, no tramitándose la licencia y emplazándolo (para el próximo control trimestral) a un nuevo reconocimiento por los servicios

médicos de la Federación. También se le medirá el porcentaje de masa muscular, y si es alto, mayor del 49-50% (<49-50%) se podrá muy excepcionalmente considerar apto por los servicios médicos de la Federación, Comité Técnico; y por tanto, se tramitará la ficha federativa, con los controles o revisiones que se estimen oportunos. 5. Las Federaciones Insulares realizarán trimestralmente un control de peso y talla a los luchadores de todas las categorías, remitiéndolo a la Federación de Lucha Canaria para verificar el cumplimiento de los parámetros establecidos en la tabla de pesos según talla(*), quien supere los límites establecidos se le someterá a un reconocimiento por los servicios médicos de la Federación, con los criterios y consecuencias expuestos en los puntos 3, 4 y 5 del presente artículo. No obstante lo anterior, todo luchador que no haya superado el reconocimiento médico por su peso, podrá solicitar nuevo reconocimiento cuando lo considere oportuno.