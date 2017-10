“Pedimos que ayuntamientos, cabildos y Gobierno se abran más a nosotros”

Tijani El Bouji, lidera en Canarias desde julio de 2013 la numerosa comunidad musulmana cifrada, según el último censo de finales del año pasado, en 75.000 personas, procedentes sobre todo de Marruecos, pero también de otros países subsaharianos como Senegal o asiáticos como Pakistán o Bangladesh. De ellos, más de 22.000 residen en Tenerife, la gran mayoría en el Sur, próximos a las zonas turísticas de la costa, donde existen 10 de las 12 mezquitas que hay en la Isla. Además de presidir la Federación Islámica de Canarias, este licenciado en Derecho y en Teología Islámica, nacido en Nador (Marruecos) hace 38 años y residente en Canarias desde hace 15, es también imán de Adeje. Nada más producirse los atentados de Barcelona, el 17 de agosto, condenó duramente en las páginas de DIARIO DE AVISOS la acción terrorista y lanzó un claro mensaje: “Al musulmán que practica su religión como Dios manda no hay que temerle”.

-¿Se detecta un mayor control policial sobre las mezquitas después de los atentados del Dáesh en Europa y, especialmente, tras el último de Barcelona?

“No lo sabemos, lo que sí puedo decir es que nunca hemos visto una patrulla de la Policía o Guardia Civil en la puerta de una mezquita”.

-Y como presidente de la Federación Islámica de Canarias, además de imán de Adeje, ¿mantiene líneas de colaboración con las autoridades policiales para evitar casos de radicalización?

“Sí colaboramos. Todos los representantes de las mezquitas y de la federación mantenemos encuentros mensuales en los que se pregunta todo lo que se considera necesario: qué nos parece esto, qué opinamos de esto otro, de aquello, de lo de más allá… Últimamente esa relación ha ido a más después de haberles entregado los datos de las mezquitas, de los imanes, de las juntas directivas… Nosotros les facilitamos todo lo que nos piden. Podríamos decir que hay un diálogo fluido, porque estamos en contacto permanente”.

-Entiendo que esa colaboración, por tanto, se ha incrementado a raíz de los atentados de Barcelona…

“Sí, es normal. Forma parte de la rutina que marcan los protocolos de seguridad y así lo reconocen ellos también. Nos parece que no tiene nada de malo colaborar para proteger a los ciudadanos y a nosotros mismos. Es nuestro deber. No hay ningún problema para colaborar con ellos”.

-Se han cumplido dos meses de la masacre de Las Ramblas y de Cambrils. ¿Qué análisis hace de los casos de “rápida radicalización” experimentados por los terroristas?

“Cuando escuché decir que hasta ese momento eran chicos con un buen comportamiento, está claro que les lavaron el cerebro. Y en el caso del imán sabíamos cuál era su papel. Actuaba fuera de la mezquita sin control alguno. Tenía, además, antecedentes penales, así que la cosa está clara, alguien así no puede ser un imán. Tampoco disponía de título ni de reconocimiento de ningún centro islámico de España ni de fuera”.

-¿Y cuáles son los requisitos debe cumplir un imán?

“Hay dos tipos. Está el imán que dirige la oración de los musulmanes, que debe conocer los requisitos de la oración y que está al alcance de cualquier persona, y el imán que precisa de un grado de conocimiento, con estudios, que sabe interpretar el Corán y la teología islámica. Ese perfil no es tan fácil conseguirlo y requiere de una preparación con profesores expertos. La Federación Española de Entidades Religiosas llevó a cabo hace tres años cursos de formación para imanes y han formado solo a 35 en todo el país. Creo que se necesitarían centros de estudio y formación financiados por el Gobierno español y dirigidos por los musulmanes que vivimos aquí, sin que venga nadie de fuera. Hay imanes, por ejemplo, que llegan formados de Marruecos, Mauritania, Egipto o Arabia Saudí y no conocen la realidad, las tradiciones y la sensibilidad española. Por eso necesitan cursos aquí”.

-¿Cuántas mezquitas hay en Tenerife?

“Es la isla que más tiene, con un total de 12, de las que 10 están en el Sur, concretamente en San Isidro, Guargacho, Guaza, El Fraile, Los Cristianos, Adeje, Guía de Isora, Alcalá y Playa de San Juan. Las otras dos están en Santa Cruz y el Puerto de la Cruz”.

-¿Y en qué consisten las actividades religiosas que celebran semanalmente?

“Cada viernes tenemos un rezo, el sermón del viernes a mediodía, llamado jutba. Los musulmanes rezan a mediodía el rezo oficial del viernes. Por eso, en el Islam es un día festivo, bendito por Dios, que tiene mucha importancia. En realidad, la mayoría de las mezquitas en Canarias no están muy activas. Se realizan cinco rezos diarios que dirige un imán, aunque hay algunas que no cuentan con esta figura por falta de financiación. Además de los cinco rezos y del sermón del viernes hacemos oración cuando está la luna llena cada mes. El ayuno es también es otra de las actividades, aunque no es obligatorio, salvo en el Ramadán”.

-¿Y cuáles son las fechas festivas de mayor relieve marcadas en el calendario?

“Tenemos dos festivos importantes: el fin del Ramadán (Eid El Fitr) después de 29 o 30 días, dependiendo de la Luna, y la Fiesta del Sacrificio o del Cordero (Eid Al-Adaa), que se celebra coincidiendo con la peregrinación musulmana a La Meca. También hay otras fechas importantes que celebramos aquí, como el Año Nuevo Islámico y la Fiesta del Nacimiento del Profeta, que caerá a finales de noviembre o principios de diciembre, dependiendo del calendario lunar”.

-Más allá de las actividades y celebraciones religiosas, ¿se desarrollan otro tipo de iniciativas sociales en los centros de oración?

“Sí, las mezquitas son también lugares para actividades educativas, con clases de árabe, del Corán, damos educación islámica a los niños de los musulmanes, también se dan clases de castellano en algunas y disponemos de un calendario de actividades semanales dedicadas a las mujeres, con encuentros, charlas sobre sus derechos, etc. A veces organizamos recogidas de alimentos y participamos en campañas de donación de sangre, abriendo nuestras mezquitas o recibiendo a la unidad móvil del Instituto de Hemodonación y Hemoterapia dos o tres veces al año”.

-¿Se producen casos en las Islas de personas católicas o de cualquier otra religión que se conviertan al Islam?

“Sí, conocemos varios casos, aunque tampoco son demasiados. Te diría que surgen un par de ellos al mes en Canarias. Suelen ser hombres y mujeres jóvenes que nos dicen que les gusta el Islam. La gran mayoría, el 99%, viene por su cuenta sin que nosotros los busquemos”.

-Usted siempre ha destacado la buena convivencia entre la comunidad musulmana y el resto de residentes tanto en el Sur como, en general, en Canarias. ¿Sigue siendo esa la pauta de comportamiento?

“La convivencia es muy buena, más de lo que la gente se imagina. Nos sentimos muy integrados en la sociedad, participamos en todos los ámbitos. Hoy, gracias a Dios, tenemos musulmanes en cargos públicos, hay políticos, ingenieros, profesores… y también empresarios que han invertido su dinero en Adeje, Arona, San Bartolomé de Tirajana, Mogán… en todos esos municipios hay inversiones de marroquíes, paquistaníes, bangladesíes…”

-¿No cree que en línea con ese propósito de seguir promoviendo acciones que contribuyan a fomentar la integración habría que difundir más las actividades que realiza la comunidad musulmana?

“Existe una integración en todos los sentidos, pero es verdad que nuestras mezquitas tienen que salir más fuera. Los musulmanes no pueden estar siempre dentro de ellas, tienen que estar en la calle. Insisto mucho en eso en las reuniones que mantenemos: el Islam no está solo en las mezquitas, hay que salir fuera”.

-Afortunadamente, en las Islas no se han registrado casos de islamofobia después de los atentados terroristas. ¿Temieron que tras los ataques de Barcelona se quebrara esa buena convivencia?

“No se produjo ningún hecho que nos hiciera pensar eso. Yo no me canso de decir que los ciudadanos en Canarias son tolerantes. La realidad indica que aquí no encontramos casos de rechazo ni episodios de islamofobia en las zonas donde hay mezquitas. Si acaso se ha producido algún hecho aislado ha sido en lugares donde no hay, y hasta cierto punto es entendible, porque no están acostumbrados a tratar con los musulmanes. Sinceramente, me preocupa más que algunos cargos como la jefa de la Policía Local de Santa Cruz difundan tuits que no van en la dirección correcta”.

-Se refiere al mensaje el día después de los atentados de Barcelona en el que reprochaba que los “buenistas” destacaran las actitudes solidarias de algunos ciudadanos marroquíes…

“Sí. Me molestó porque lo dice un cargo relevante y, además, relacionado con la seguridad. Si lo dijera alguien de la calle no le daría importancia”.

-¿Deberían abrirse más centros de culto islámico en Canarias?

“Las mezquitas no se abren por capricho. La última que hemos abierto es la de Guaza, porque la colonia de musulmanes que reside allí así lo pidió”.

-¿Y encuentran colaboración en las instituciones canarias?

“Colaboración en materia de financiación no tenemos ninguna. Ni una sola mezquita recibe un euro de subvención. Todo lo sufragamos a través de las cuotas mensuales de los fieles musulmanes, de los que acuden a las mezquitas y las recaudaciones de los mercadillos y tiendas. El dinero sale de nuestros bolsillos. En casos como Adeje y Arona sus ayuntamientos nos prestan otro tipo de ayuda, que también es muy valiosa, para celebrar actividades. En ese sentido, ambos casos son un ejemplo en la relación con la comunidad musulmana, lo que nos anima a aportar nuestro granito de arena en el desarrollo de estos municipios y de Canarias. Ojalá los demás ayuntamientos tuvieran la misma actitud”.

-O sea, que esperan mucho más de las administraciones públicas canarias…

“Lo que pedimos es que los ayuntamientos, los cabildos y el Gobierno de Canarias se abran más a la comunidad musulmana. Tenemos toda la voluntad del mundo para hacer cosas juntos, pero necesitamos que nos toquen a la puerta. Yo, personalmente, me siento muy orgulloso de formar parte del grupo Diálogo Interreligioso que hemos fundado en El Fraile y que cada mes de enero reúne a miles de personas de diferentes religiones, incluso ateos, para un rezo común por la paz. Es un logro y un ejemplo de la convivencia y la integración”.