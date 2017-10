Periodismo de mierda

Algunos medios informativos españoles de gran alcance -una parte de los de Madrid y la práctica totalidad de los de Barcelona- han practicado en estos días de la sedición de los políticos catalanes un periodismo mentiroso, de acuerdo con las directrices que han recibido de los poderes que los sustentan. Pero mi asombro ha llegado al máximo cuando hasta la conspicua BBC y otros medios de comunicación con fama de imparciales sólo hablan de un par de porrazos inevitables, propinados a los sediciosos por las fuerzas de seguridad. Sólo dos personas ingresaron en los hospitales, tras las algaradas, una con un pelotazo en un ojo y la otra con un infarto, del que los sediciosos han culpado ¡a Mariano Rajoy! Lo de Cataluña ha sido una gran mentira, alimentada por unos medios comprados descaradamente, aquí y en el extranjero, y unos corresponsales que han visto los sucesos de Cataluña desde los televisores de sus hoteles. El comportamiento de la Policía Nacional y la Guardia Civil ha sido exquisito y son los mossos de escuadra los que han engañado a los jueces, los han desobedecido. No me explico cómo el tal Trapero y el resto de los mandos responsables de esta policía de pacotilla no están ya en la cárcel. Es cierto que cuando se negoció la bendita Transición, el pacto se hizo entre caballeros. Y estos políticos catalanes no lo son. Y, tomen nota. Habrá otro culpable, de ahora en adelante: Pedro Sánchez. Es tal la ambición suya y la de su esposa, Begoña Gómez, por entrar en la Moncloa, que al final Sánchez va a traicionar la Constitución. Ya está supeditando su apoyo a que Rajoy hable con Puigdemont, cuando él y todos sabemos que con este personaje, títere de los intereses de la burguesía delincuente catalana, la del 3%, no se puede hablar. Al tiempo.