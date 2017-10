Play after death rinde homenaje a Iron Maiden en Berlín 89

Play after death, Tenerife’s Iron Maiden Experience actúa esta noche a partir de las 23:00 horas y con entrada gratuita, en el Berlín 89 de Santa Cruz de Tenerife. La cita servirá para rendir tributo a la mítica formación inglesa liderada por Bruce Dickinson tomando como referencia el legendario álbum ‘Live after death’.

Este proyecto de tributo nació en Tenerife a comienzo del presente año y desde entonces han ofrecido tres conciertos con notable éxito, el último de ellos en el Espacio Aguere Cultural. Play after death está compuesto por Mike Rodríguez (voz), Raquel Tejerina, Gilberto Gil (guitaras), José Plaza (batería) y Cristian La Espina (bajo).

El concierto, de dos horas de duración, además de las canciones del ya nombrado ‘Live after death’ contará también con clásicos de la banda inglesa como ‘Wasted Years’ y ‘Fear of the dark’. Para Cristian La Spina, bajista de este proyecto tinerfeño, “con los Iron Maiden estamos hablando de la mejor formación de heavy metal de la historia”.