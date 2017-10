El PP avisa a Alonso de que vetar estudios de microalgas y vertidos incumple el acuerdo plenario

El PP en el Cabildo de Tenerife se opone de forma tajante a la interpretación del gobierno insular (CC-PSOE) sobre el alcance del acuerdo adoptado el pasado 6 de octubre en el Pleno, a propuesta de Podemos, para que la Corporación insular apoye, incluso económicamente, los estudios científicos sobre las causas del bloom (floración masiva) este verano de las llamadas microalgas (en realidad cianobacterias de la especie Trichodesmium erythraeum).

Comoquiera que el gobierno insular ha negado que el acuerdo suponga respaldar estudios sobre la posible relación entre este fenómeno y los vertidos de aguas residuales al mar -CC y PSOE cree ya verificado que no la hay-, el PP advierte de que retirará su apoyo a la moción si en el acta se recoge ese extremo. “Vetar el apoyo a trabajos que traten de verificar esa hipótesis es una falta de ética política al tratar de imponer a los científicos qué deben y qué no investigar, cuando la moción no excluye el estudio de ninguna posible causa de la proliferación de estas microalgas”, manifiesta a este periódico el portavoz del grupo del PP Sebastián Ledesma.

El consejero popular confiesa su desconcierto por la reacción del gobierno insular al ver que lo que apoyó en el Pleno “no dice lo que CC y PSOE quieren que diga, sino otra cosa”. “El PP ha votado a favor de una moción que no excluye apoyar estudios con esta hipótesis”, argumenta Ledesma, “ porque además el informe de cabecera que utiliza el Gobierno canario para intentar cerrar este debate en falso dice claramente que aunque no se han hallado evidencias de la relación entre vertidos y estas microalgas -y que se deben a factores meteorológicos por el cambio del clima- sí recomienda investigar más esta posibilidad porque, de lo contrario, asegura que no se puede aún ni descartar ni confirmar”. Alude el PP de este modo a un trabajo presentado en septiembre y que coordinó el catedrático de Ecología de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria Javier Arístegui.

A juicio de Ledesma, lo razonable es seguir la recomendación de estos investigadores, “para ver si se puede descartar de forma definitiva que los millones y millones de litros de agua residual vertida al mar cada día en la isla no tiene nada que ver con la persistencia de las microalgas en las costas”. “Esa línea de investigación no es disparatada, porque incluso en Israel un estudio vio allí en vertidos fecales la causa de una proliferación de la misma especie que Canarias; lo que es un disparate es la negativa de CC y PSOE a apoyar investigar más, cuando han votado a favor de estudiar las causas del fenómeno, sabiendo que la controversia ha sido sobre las aguas residuales, y no sobre el cambio climático”.

Si el gobierno insular persiste en esa lectura de la decisión del pleno,“entonces habrá que entender que Podemos le coló un gol, porque si no, ¿qué sentido tiene incluir en un mismo acuerdo, aunque sea en puntos diferentes, apoyar la investigación de las causas de las microalgas y a la vez pedir al Consejo Insular de Aguas acortar el plazo de ejecución de las obras de saneamiento y depuración?”.“ El PP no hubiera votado a favor de la moción en el sentido que la interpretan ahora CC y PSOE”, concluyó Ledesma.

“CC, obsesionada, quiere cerrar un debate que aún no cierra la ciencia”

Para el portavoz insular del PP, “CC está obsesionada con separar definitivamente cianobacterias de aguas residuales, “no porque así lo haya descartado ya la ciencia, sino para tratar de tapar la vergüenza de los vertidos al mar en Tenerife”.