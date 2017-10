PP y PSOE desmienten a CC: no hay “acuerdo de honor” contra censuras

El secretario general de Coalición Canaria (CC) en Tenerife, Francisco Linares, abrió ayer la caja de los truenos al airear un pretendido “pacto de honor” con PP y PSOE para que no haya más mociones de censura de aquí al final de mandato. Lo dijo entrevistado en la Cadena SER de Tenerife. Pero tal acuerdo fue desmentido ayer a este periódico tanto por los socialistas como por los populares.

“Digamos que hay un acuerdo de honor que espero que esta vez se cumpla, para que de aquí a mayo de 2019 nos mantengamos estables, y que se eviten más situaciones rocambolescas como la de Icod de los Vinos por odios y rencores”, respondió ayer Linares cuestionado sobre si esperaba nuevas mociones de censura como la que en agosto apeó del poder a CC en la Ciudad del Drago mediante un pacto entre PP, PSOE, SI-NC y Cs.

A la pregunta de si ese acuerdo de no agresión lo había alcanzado CC con PP y PSOE, el también alcalde de La Orotava, afirmó que sí, y que “por lo menos la disposición que hay es de no mover nada más hasta que lleguen las próximas elecciones”.

Las manifestaciones del dirigente nacionalista causaron sorpresa en todos los partidos, pero en especial en los aludidos. Y desde la ejecutiva regional del PSOE, por boca de su nuevo secretario de Organización, Jorge González, se quiso cortar de raíz el asunto: “Lo desmiento de forma rotunda. No hay ningún pacto de honor, y si lo hay, será solo de CC consigo misma, porque con el PSOE no hay nada”, enfatizó el político palmero. Es más, aseguró González que una vez desmentido por socialistas y populares, “Francisco Linares tendrá que dar explicaciones de por qué ha dicho algo que no es cierto y además nos ha involucrado a otros partidos en esas declaraciones”.

A renglón seguido indicó que el PSOE “no va a desestabilizar ningún Gobierno en ninguna institución que funcione bien, y debe llegar al final de mandato, pero eso no significa que si surgiera una situación de inestabilidad en alguna institución, sea o no municipal, donde no existiera un buen gobierno, los socialistas no intentemos participar en la fórmula para resolver la situación por el bien de los ciudadanos, con un programa de gobierno alternativo”. Otras fuentes del PSOE en Tenerife consultadas por este periódico insistieron en tachar de “falsa” la entente cordiale manifestada por el regidor municipal orotavense.

Desde el PP también se mostró sorprendido su secretario de Organización en Tenerife, Pedro Suárez: “De ese pacto de honor no se ha hablado en mi partido; oficialmente no hay nada, y si Francisco Linares se ha referido a alguna conversación informal para que no haya más mociones de censura, tengo que decir que eso lo deciden los órganos del partido”. Para complementar su reflexión, el también consejero del PP en el Cabildo de Tenerife (en la oposición) puso de relieve que “la decisión de participar en mociones de cesura se plantea en esta organización política de abajo hacia arriba, de modo que nuestra costumbre es que un grupo municipal lo dice, y luego se trata en los comités, local, insular y autonómico”.

Aunque el presidente del PP, Manuel Domínguez, no hizo ayer declaraciones sobre este asunto, desde su entorno se dejó patente que lo expresado por Suárez era además la postura del partido en Tenerife.

Otras formación políticas no se dieron por aludidas, aunque sí se mostraron sorprendidas. Al presidente de Nueva Canarias (NC), Román Rodríguez, le pareció “tan malo por mera estrategia política presentar mociones de censura sin importar la gente y las instituciones como acordar no presentar ninguna al margen de que en tal o cual institución haya un Gobierno que funcione mal”, como, agregó, ocurrió en Icod de los Vinos. “Desde luego que lo dicho por Linares me parece poco razonable y, obviamente, con Nueva Canarias no existe tal pacto; que les pregunten a PP y PSOE”, concluyó el también portavoz de NC en el Parlamento canario, poco antes de que socialistas y populares desmintieran a Linares.

“A Podemos no le ha consultado nadie nada sobre ese acuerdo”

Lejos del epicentro de supuestos acuerdos de no agresión en los ayuntamientos, la secretaria general de Podemos en Canarias, Noemí Santana, se mostró lacónica: “Desconocemos ese acuerdo tácito del que habla Francisco Linares, naturalmente a nosotros nadie nos ha consultado nada sobre ese asunto”.