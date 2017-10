Puigdemont insiste: “Aplicaremos lo que dice la ley del referéndum”

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, insiste en que aplicará “lo que dice la ley” tras la votación del 1 de octubre, en alusión a la ley catalana del referéndum, suspendida por el Tribunal Constitucional, que prevé una declaración de independencia tras un referendo que el Govern ha dado por bueno. “La declaración de independencia, que nosotros no llamamos declaración unilateral de independencia, está prevista en la ley del referéndum como aplicación de los resultados. Aplicaremos lo que dice la ley”. De esta manera se expresa Puigdemont en el programa 30 minuts, que anoche emitió TV3, cuyo contenido fue grabado estos últimos días. Puigdemont admite que no ha tenido contacto con el Gobierno central: “Hace tiempo que no tenemos, porque ellos rehuyen hablar de este tema. Ellos querrían que de este tema no se hablara. Lo que está pasando en Cataluña es real, les guste o no. Son millones de personas que han votado, que quieren decidir, tenemos que hablar de esto. ¿De qué creen que hemos de hablar? ¿Por qué se piensan que la gente se mueve? La gente no se mueve y hace frente a la violencia policial por una reforma del modelo de financiación. Seamos honestos todos juntos. Tenemos que hablar de Cataluña y no quiere hablar de ello”. El presidente da por bueno un referéndum suspendido por el Constitucional y plagado de irregularidades.

El programa 30 minuts también ha entrevistado al delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, que se preguntó por qué el referéndum de independencia debe ser la solución: “Yo me pregunto, ¿por qué la solución de un conflicto debe ser un referéndum? Un referéndum al final es el síndrome del 50 más 1. Hay ganadores y perdedores. Ganadores y perdedores. Al día siguiente, ¿qué hemos arreglado? El conflicto sigue ahí. No lo hemos resuelto. Soy partidario de buscar una fórmula de consenso”, afirmó.