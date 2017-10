Quique Serra edita cuatro nuevas canciones bajo un ep titulado ‘Mode: Rave On’

Quique Serra es uno de los dj con más bagaje en la escena regional. Ya en 1999 se proclamó vencedor en el Campeonato de Canarias de la DMC, marca reconocida a nivel mundial por sus diferentes eventos. En este último trimestre de 2017 Quique Serra regresa a la primera línea de la actualidad con la edición del ep titulado ‘Mode: Rave on’.

Con esta nueva obra creativa, que contiene cuatro nuevas canciones, el dj tinerfeño quiere reflejar su lado más rebelde y emocional, invitado a su público a disfrutar y mostrar con él su lado “más rave”. “Vivimos presionados y estresados con las normas –afirma el artista-, pero nunca debemos perder nuestro lado más rave, que nos invita a ser únicos, a hacer lo que nos apetece, sin reglas, sin tiempos”.

Este es el concepto, el de vitalidad y atrevimiento, con el que Quique Serra publica estas nuevas cuatros canciones que tienen por título ‘Rave in the heaven’, ‘Fly away’, ‘Rave now’ y ‘Feel your heart beating’. El ep ‘Mode: Rave on’ ya está disponible en todas la plataformas digitales.

En su larga y productiva trayectoria, Quique Serra ha compartido cabina con los dj más reconocidos de Canarias, ofreciendo también sus sesiones en los mejores escenarios del Archipiélago. De ahí, de su contrastada experiencia, recoge ahora la esencia del sonido del apogeo rave de años anteriores fusionándolo con un concepto más actual, para un resultado que invita al baile, la diversión y la rebeldía.