Rajoy, sobre el artículo 155: “No descarto nada absolutamente, todo a su tiempo”

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha asegurado que no descarta aplicar el artículo 155 de la Constitución española en absoluto, pero que antes de aplicar medidas como esta o el estado de excepción tendrá que hablar, según se vayan produciendo los acontecimientos en Cataluña, con otras fuerzas políticas.

“Yo no descarto absolutamente nada de lo que dice la ley. Lo que tengo que hacerlo es a su tiempo, que es lo más importante en este momento. Lo ideal sería que no hubiese que tomar soluciones drásticas, pero para ello tendrían que producirse rectificaciones”, ha contestado Rajoy en una entrevista con ‘El País’ al ser preguntado por si el Ejecutivo aplicará dicho artículo ante la amenaza de declaración unilateral de independencia (DUI) del presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puidgemont.

El jefe del Ejecutivo ha recalcado que España “no se va a dividir” y que la “unidad nacional” se mantendrá. “Emplearemos para ello todos los instrumentos que nos da la legislación. Corresponde al Gobierno tomar la decisión y hacerlo en el momento concreto. Hemos oído a mucha gente. Creo que sabemos lo que piensan los españoles. Y deben saber que el Gobierno también conoce lo que tiene que hacer”, ha subrayado.

Ante el supuesto pronunciamiento a favor de la declaración unilateral de independencia por parte del Parlamento catalán la próxima semana, Rajoy ha reiterado que el Gobierno tomará cualquiera de las medidas que le permita la ley. “Quiero decir una cosa con absoluta claridad: mientras la amenaza de una declaración de independencia no desaparezca del panorama político va a ser muy difícil que el Gobierno no tome decisiones”, ha destacado.

En este sentido, ha pedido que se retire “con la mayor celeridad posible” la amenaza de la declaración de independencia para evitar “males mayores” como los que han ocurrido tras el “simulacro” de referéndum del pasado 1 de octubre. “Ahí vemos las consecuencias económicas en los sectores del turismo, en los sectores empresariales. Los mercados empieza a ponerse nerviosos. Cuanto más tiempo pase sin que retiren la declaración de independencia, peor para todos. Y aún están a tiempo”, ha añadido.

Asimismo, ha defendido que el es “absolutamente irrelevante” que el Parlamento catalán pretenda que la declaración de independencia entre en vigor al día siguiente de ser anunciada o que sea una declaración de independencia con condición suspensiva, resolutoria, en diferido o con “cualquiera de las múltiples formas que andan circulando por ahí”. “Vamos a ver si somos serios y dejamos las cosas claras: no se puede construir nada si no desaparece la amenaza contra la unidad nacional. Ni en España ni en ningún lugar del mundo”, ha reiterado.

Rajoy ha explicado que es “muy difícil” negociar con quien no tiene más que un objetivo y es “incapaz de moverse ni un centímetro”. Nosotros planteamos una Conferencia de Presidentes de Comunidades Autónomas y el presidente de Cataluña no quiso venir. Allí hablamos de temas muy importantes para los catalanes, como por ejemplo el nuevo modelo de financiación autonómica, las pensiones, protección civil o el Pacto de Violencia de Género”, ha agregado.

Al ser preguntado sobre la actuación de los Mossos d’Escuadra en el 1-O, Rajoy ha respondido que tanto estos como la Policía Nacional y la Guardia Civil estaban en Cataluña bajo las órdenes de los jueces, por lo que son ellos quienes deben decir si actuaron de forma correcta o no, al tiempo que ha confirmado que los agentes desplazados a la comunidad catalana continuarán allí “mientras las cosas no vuelvan a la normalidad”.

“Creo que las autoridades políticas de la Generalitat de Cataluña han hecho un daño muy importante al prestigio de los Mossos d’Esquadra. Lo creo con absoluta franqueza. A partir de ahí, ¿confiamos o no confiamos?”, ha matizado.

En este sentido, ha explicado que lo que ocurrió durante el pasado domingo fue debido al “empecinamiento” del Gobierno catalán en “mantener una apariencia” de referéndum cuando sabía que era “absolutamente ilegal”. “Esa es la gravísima irresponsabilidad de quienes han tomado esta decisión”, ha insistido.

“CATALUÑA TAMBIÉN ES BATALLA DE EUROPA”

Por otro lado, Mariano Rajoy ha advertido de que todo lo que está aconteciendo en Cataluña también es “batalla de Europa” porque se están jugando los “valores europeos”. “Animo a Europa a que continúe con lo que está haciendo, defendiendo la unidad de las naciones, defendiendo el cumplimiento de la ley, defendiendo las Constituciones de los países”, ha indicado.

“Hace unos días decía el ex primer ministro francés Manuel Valls, y con razón, que si dejamos que esto vaya adelante luego vendrán otras cosas en otros lugares del continente. Y eso no es aceptable. Por tanto, esta es una batalla en la que los valores de Europa están en juego. Estoy convencido de que todos los Gobiernos europeos seguirán apoyando la Constitución y el cumplimiento de la ley”, ha sostenido.

Por otro lado, Rajoy ha manifestado que el mensaje que transmitió el Rey Felipe VI en su discurso fue “magnífico”, ya que dijo lo que piensan la “inmensa mayoría” de los españoles”. “El Rey piensa que se ha quebrado, como lo pensamos absolutamente todos, la legalidad en Cataluña y que es necesario que esa quiebra no se siga produciendo en el futuro. No me parece que fuera un mensaje dirigido al Gobierno”, ha defendido.

“Era una posición fijada por el Rey sobre un acontecimiento que es el más importante que tenemos los españoles desde hace muchos años en nuestra patria”, ha aclarado.

Además, Rajoy ha afirmado que mantiene un diálogo “bastante fluido” con el PSOE y Ciudadanos, aunque no tiene la intención de volver a plantear un tripartito “en estos momentos”. “Eso ayudaría, pero es suficiente que vayamos juntos en estos momentos tan difíciles. Es mi obligación y sería insensato no actuar de esta manera. No estamos hablando de la tarifa del IRPF, estamos hablando de la unidad de España”, ha subrayado.

Acerca del líder de Podemos, Pablo Iglesias, el jefe del Ejecutivo ha señalado que ni es “consciente” de la importancia de algunas cosas ni tiene posición obre lo más importante que pasa en España.

“NO TENGO INTENCIÓN DE ADELANTAR LAS ELECCIONES”

Ante el desafío catalán Rajoy no tiene “ninguna” intención de adelantar las elecciones generales en España. Me parece un disparate. Creo que eso es malo para España y sería un mensaje pésimo para nuestros socios europeos. Las situaciones de inestabilidad hacen muchísimo daño. Eso es lo que está ocurriendo ahora en Cataluña”, ha mantenido, al tiempo que ha considerado que tampoco es momento de hablar de una posible reforma de la Constitución.

“En el futuro se puede hablar de muchas cosas. Lo que le puedo decir es que a algunas cosas no voy a renunciar, como son la soberanía nacional y la unidad nacional. Pero se puede hablar y dialogar. Hay ya una comisión en el Congreso. Pero todo eso es para el futuro y sin que tenga nada que ver con el desafío de estos días”, ha concluido.