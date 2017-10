Rajoy pide a los líderes del PSOE y Cs mantener el consenso ante el separatismo

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, expuso ayer al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y al líder de Ciudadanos, Albert Rivera, la conveniencia de mantener todos “una voluntad de consenso” para hacer frente al desafío secesionista en Cataluña. Con ese propósito, se mostró abierto a estudiar “con responsabilidad y lealtad” sus propuestas.

Rajoy, que mantuvo ayer sendas reuniones en Moncloa con los líderes del PSOE y de Cs, agradeció a ambos la “lealtad” que han mostrado al orden constitucional, “amenazado” por la voluntad del Gobierno de Carles Puigdemont de “quebrar” la soberanía nacional y la unidad nacional, según informó Moncloa en un comunicado.

Sin embargo, cada uno de ellos plantea propuestas diferentes en este momento. Sánchez -que también difundió una nota de prensa y no compareció ante la prensa- defiende que Rajoy inicie una negociación “inmediata” con Puigdemont, algo que no contemplan en este momento en las filas del Gobierno y del PP al considerar que no es un interlocutor válido ante su “deslealtad” al Estado de derecho.

Además, el líder del PSOE pidió a Rajoy que cuente con Podemos para buscar una solución en Cataluña, con el fin de superar la “dialéctica de bloques”. Rajoy avanzó que convocaría a los partidos con representación parlamentaria para abrir una “reflexión” sobre el futuro que tienen que afrontar juntos, pero Moncloa no ha desvelado aún si Rajoy tiene previsión de verse con Podemos o con PDeCAT y ERC.

Por su parte, Rivera pidió aplicar ya el artículo 155 de la Constitución para convocar elecciones en Cataluña y “parar” el desafío secesionista. “Rajoy me ha dicho literalmente que están estudiando las vías para parar esa declaración de independencia que ocupa y preocupa a millones de españoles”, señaló el líder de Cs tras su entrevista con el presidente.

Fuentes del Ejecutivo y del PP consideran que para aplicar ese artículo, que implica una suspensión de la autonomía, habría que contar con el PSOE. Sin embargo, los socialistas han mostrado desde el primer momento sus recelos a poner en marcha un precepto constitucional que no se ha aplicado nunca.

Rajoy ya anunció el domingo que abriría una ronda de contactos para estudiar posibles respuestas políticas a la “grave situación de desobediencia institucional” que se está viviendo en Cataluña. En este punto, mostró su disposición a estudiar “con responsabilidad y lealtad” las propuestas que el resto de partidos quieran formular, “en el bien entendido de que solo están animadas por la búsqueda del bien común y la defensa del sistema democrático”, según reza el comunicado de Moncloa.

En este sentido, el presidente del Gobierno trasladó a Sánchez y Rivera la conveniencia de que “todos” mantengan una “voluntad de consenso” a la hora de hacer frente al “grave reto” planteado en Cataluña.

Agentes heridos

Igualmente, defendió ante ambos dirigentes la actuación de las fuerzas de seguridad en Cataluña en la jornada del 1-O. Según recordó, “más de 400 agentes han tenido que ser atendidos y en 40 casos las lesiones exigieron atención inmediata”.

En el mismo comunicado, Moncloa informó de los contactos que ayer mantuvo el presidente tras lo sucedido en Cataluña, después de que los medios internacionales se hayan hecho eco de las cargas policiales para impedir el referéndum de autodeterminación.

Según el comunicado difundido, el Gobierno mantiene su compromiso de seguir buscando con el resto de fuerzas políticas una respuesta conjunta al desafío independentista “dentro del marco del respeto a la legalidad, requisito previo de cualquier actividad política”.

Zoido defiende la actuación policial frente al desafío a la Justicia

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, defendió ayer la actuación de la Policía Nacional durante la jornada del 1 de octubre en Cataluña y aseguró que este cuerpo hizo “lo que tenía que hacer” frente “a un servidor público que desafió la legalidad o la orden de un juez”, cuestión que consideró “inadmisible”. Durante su discurso en Sevilla con motivo de la celebración de los actos conmemorativos del Día de la Policía, Zoido manifestó que “los policías hicisteis lo que debíais: honrar el uniforme que vestís, que tiene una historia de 193 años de vida”.