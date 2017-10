Saida exige a Mapfre que le haga justicia por el calvario sufrido

Saida Prieto está cada vez más cerca de volver a ser quien era, por mucho que nadie podrá borrar de su cuerpo y, sobre todo, de su espíritu, los efectos del infierno que vivió justo cuando iba a cumplir el sueño de su vida: participar como candidata de DIARIO DE AVISOS y Parque Bulevar en la Gala de Elección de la Reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife en 2013. La joven tinerfeña, entonces de 25 años de edad, iba a entrar en el escenario para lucir su fantasía cuando ésta se incendió por el artefacto pirotécnico activado accidentalmente desde el traje de otra candidata. Si Saida está viva es por el milagro que obraron quienes la liberaron entonces de aquella trampa mortal y por los especialistas del Hospital Universitario de Canarias, quienes la operaron durante cinco horas y media aquella noche.

Hoy, a pesar de las secuelas físicas y psicológicas, Saida vuelve a lucir esa sonrisa esplendorosa. Solo una sombra oscurece su horizonte, pero está en manos de la aseguradora Mapfre disiparla, ya que hasta los dos acusados por este caso han llegado a un principio de acuerdo con la Fiscalía para el juicio.

Esos dos inculpados son el diseñador Willy Jorge y el ex gerente del Organismo Autónomo de Fiestas capitalino Francisco Trujillo, y están dispuestos a reconocer los hechos que recogen los escritos de las distintas acusaciones a cambio de una rebaja en la solicitud de las penas y situarlas por debajo de los dos años de prisión.

El pacto en cuestión, ahora desvelado por este periódico y amparado por las instrucciones dictadas por el Consejo General del Poder Judicial y de la Fiscalía General de Estado para favorecer las conformidades, cuenta con el visto bueno de los abogados defensores de ambos inculpados y del Ministerio Fiscal, pero aún no de Saida y de sus diseñadores.

Para Jorge y Trujillo, la aplicación del acuerdo lleva aparejado -con toda probabilidad- que no irán a la cárcel, dado que se trataría de la primera pena impuesta a ambos y, en estos casos, el tribunal tiene la potestad de dejarla en suspenso, lo que sucede en prácticamente todos los supuestos como el descrito. Para la Fiscalía, garantiza una condena en un caso con gran relevancia para la opinión pública española en general y tinerfeña en particular.

Pero además, tal conformidad ofrece una ventaja añadida para todas las partes nada desdeñable: evitar el mediático juicio que les espera a mediados del próximo mes.

A nadie se le escapa que el testimonio de Saida, un relato en primera persona de los terribles dolores y sufrimientos padecidos a cuenta de unas quemaduras que afectaron al 59% de su cuerpo, especialmente en la cara posterior de su espalda, muslos, brazos y glúteos, resultará un tormento para la propia joven y un imán para los medios de comunicación de toda España. Como desveló en exclusiva DIARIO DE AVISOS al día siguiente, en la madrugada del 6 al 7 de febrero fue operada de urgencia en el HUC durante cinco horas y media. Dos días después voló a uno de los hospitales de referencia españoles para quemados, el Virgen del Rocío (Sevilla).

El obstáculo

Para no tener que volver a vivir tan inhumana experiencia, no basta con el notable acercamiento entre las posturas de los dos acusados por lesiones por imprudencia grave y la Fiscalía, por cuando aún no cuenta con el imprescindible beneplácito de las dos acusaciones particulares, que representan a la propia Saida y a otros dos heridos en el siniestro: los diseñadores de la candidata afectada, Víctor Díaz y Carolina Hernández, ambos quemados en su afán por liberar a la joven (entonces, de 25 años de edad) del incendiado traje.

Dando por hecho que el fiscal rebajaría los 3 años de prisión (dos por la lesiones de Saida y otro más por las de Víctor) que ahora solicita, resta por convencer a las otras dos acusaciones. La de Saida pide dos años y dos meses de prisión para Jorge y dos años, un mes y un día para Trujillo, mientras que la de Víctor y Carolina cifran ambas en dos años y cuatro meses.

Para que ambas acusaciones acepten el acuerdo y rebajen las referidas peticiones de pena por debajo de ese límite de los dos años de prisión. es menester un avance en las negociaciones sobre el monto final de las indemnizaciones, lo que en principio se antoja lejano ante la postura adoptada por los representantes de Mapfre, la aseguradora del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife que está abocada a abonar las mismas. El fiscal estipuló en su día que Mapfre debía cubrir 300.000 euros por las lesiones de Saida más un millón por los daños morales, médicos y secuelas, frente a los 2.461.061,58 euros que pidió el representante legal de Saida, tal y como adelantó este periódico. En cuanto a Víctor Díaz, el Ministerio Público solicita una indemnización de 305.000 euros, 2.000 euros para el técnico de sonido Leopoldo Herrera y 300 para Juan Francisco Izquierdo (ambos igualmente lesionados en el rescate de Saida). Curiosamente, el propio letrado de Víctor Díaz reclama solo 40.000 euros y 16.000 para su pareja, Carolina Hernández.

Generosidad

De la generosidad mostrada por Saida durante este proceso hay dos muestras inequívocas.

La joven tinerfeña ya mostró su magnanimidad cuando evitó que los tres condenados por desvelar su historial médico en el HUC ingresaran en prisión al ordenar a su abogado que rebajase la petición de penas, en hechos muy similares al que nos ocupa. La segunda ocasión fue durante la negociación por las indemnizaciones que fracasó el año pasado, cuando (tal y como desveló en su día este periódico) Saida llegó a aceptar una indemnización de unos 700.000 euros como condición para un acuerdo, a pesar de que su abogado solicita unos dos millones y medio, mientras que la Fiscalía se acerca a prácticamente el doble con lo que se conformaba la víctima de esta terrible historia: casi millón y medio.

A la espera de que Mapfre mueva ficha, para el mes que viene están citados por la Justicia una veintena de personas entre imputados y testigos. Deberán declarar desde el 15 de noviembre y durante los cinco días que se calcula que dure el juicio, que tendrá que reanudarse (si fracasan los contactos de última hora) a mediados de diciembre, cuando tendrá que declarar un perito que el mes que viene estará en Argentina. Junto a Willy Jorge y Fran Trujillo, están citados Jesús Gómez, a Montse Perdomo y Ana Santacreu, de Fiestas, así como seis policías locales y un bombero. También se citará, a propuesta del letrado de Saida, a Sebastián Negrín, Miguel Ángel Morales, José Gago y al representante de Pirotecnia Toste.