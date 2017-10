Salvaje agresión a un árbitro tinerfeño jaleada desde la grada

A Santi Montesdeoca no se olvidará nunca la fecha del 15 de octubre de 2017. El ex futbolista tinerfeño, que desde hace ocho años compagina sus obligaciones laborales del día a día con el arbitraje los fines de semana en torneos de fútbol y fútbol sala aficionado, fue agredido salvajemente y a traición durante un partido del Torneo Sudamericano, una competición amateur que se celebra en diversas canchas del municipio de Santa Cruz de Tenerife.

El partido finalizó con empate a tres y como se trataba de la final de la Supercopa entre el campeón liguero y el campeón copero, se fue a la prórroga. En el tiempo extra, en un ambiente insoportable de insultos y agresividad desde la grada, Montesdeoca expulsó al portero del equipo del Ecuador. “Me llamó cabrón”, señalaba ayer mientras esperaba su turno en el centro de salud para volver a ser atendido de las secuelas de la agresión. El portero se fue hacia la grada, desde donde salían todo tipo de insultos y amenazas que se recogen en una grabación que, según su autora, se estaba emitiendo en directo y a través de redes sociales para Ecuador.

Una vez despojado de su camiseta, el portero se dirigió de nuevo a la zona de banquillos y mientras Montesdeoca se ácercaba a la mesa de anotadore, lo derribó con un puñetazo traicionero que envió al árbitro al suelo visiblemente conmocionado. “No me enteré de nada, no lo vi venir, ni siquiera sabía quién me había agredido, sólo sentía dolor en el oido y aturdimiento, mareo y hasta ganas de vomitar”, relataba Montesdeoca, ex jugador del CD Tenerife, entre otros equipos.

Después de consumar la cobarde agresión, el portero del Ecuador se dirigió de nuevo a la grada desde donde le incitaron a marcharse visto que se había requerido la presencia policial en el recinto deportivo. “Me siento dolorido física y psicológicamente, apenas he dormido, estoy mareado, con dolores en el oido, el cuello, la espalda… y ayer tuve que ir a trabajar porque me da miedo a que me despidan si cojo la baja, pero yo trabajo de conductor y no puedo cumplir así”, aseguraba Montesdeoca al tiempo que calmaba la ansiedad de su hija, que se enteró de lo sucedido a través de las redes sociales.

En más de 25 años como jugador y en ocho años en el arbitraje aficionado, Santi Montesdeoca jamás había vivido algo así. “Todavía no me lo creo, lo que nunca me pasó como futbolista… lo que espero es que esto no caiga en saco roto, que se tomen las medidas pertinentes para que gente como esta, tanto el agresor, como todos los que desde la grada le invitaban a que me agrediera y le aplaudieron cuando me pegó, no pueda estar en recintos deportivos. Que no tenga que haber una desgracia para que se tomen medidas contra estas personas”, confesaba Montesdeoca que aprovechó también para denunciar que nadie fue a ayudarle después de su agresión, que tuvo que llamar él a la policía cuando se recuperó del golpe y que siguió recibiendo amenazas por parte del público y de algunos de los miembros del equipo del Ecuador.

“En el fútbol aficionado nos estamos acostumbrando todas las semanas a recibir coacciones, amenazas y agresiones y esto tiene que parar, hay que acabar con esto porque nosotros, aunque cobremos, que son cantidades irrisorias, tenemos derecho a estar tranquilos y a disfrutar del fútbol igual que lo hacen los jugadores. Cualquiera que se asome a los partidos de fútbol aficionado puede ver que estas cosas cada vez son menos puntuales, que ocurren demasiado a menudo y esto tiene que parar porque un día habrá una desgracia y entonces será cuando nos lamentaremos”, sentenciaba Santi Montesdeoca.

El parte de lesiones recoge un traumatismo craneoencefálico sin pérdida del sentido, una erosión en el pabellón auricular izquierdo con restos de sangrado, dolor en mastoides, mareos, náuseas, pérdida de audición y dolor a la presión en el cuello.