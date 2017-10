Santa Cruz bonifica el 50% el rodaje para atraer empresas al municipio

Santa Cruz es el municipio con el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, o lo que es lo mismo, el rodaje, más caro de todo el Archipiélago, según los datos del Ministerio de Hacienda. La capital sitúa su tipo impositivo en el tramo más alto de este tributo municipal, lo que hace que, por ejemplo, el pago que el propietario de un turismo de entre 8 y 12 caballos debe hacer cada año supere los 60 euros. Si la potencia del vehículo se sitúa entre 12 y 15 caballos, el rodaje es de 121 euros. Para dejar de ocupar ese dudoso primer puesto impositivo, el Ayuntamiento capitalino ha modificado la ordenanza reguladora de este impuesto para bonificarlo en el 50% a partir del 1 de enero de 2018. Esto supondrá, según explicó el concejal de Hacienda, Juan José Martínez, que un turismo que ahora pague esos 60 euros pase a abonar unos 48 euros. “Si esa misma bonificación se la aplicamos a una guagua de más de 20 plazas, que paga unos 256 euros, el recibo se quedará en 202”. Esta importante medida fiscal tiene un objetivo concreto, y no es otro que el de atraer empresas, y también ciudadanos, para que se empadronen en el municipio y paguen sus impuestos en la capital. “Ya no habrá excusa para residir en Santa Cruz y no empadronarse porque el rodaje es muy caro”, aseguró Martínez. El mismo edil puso como ejemplo a una importante compañía de transporte, con una gran flota de guaguas, que ante este anuncio ya está barajando instalar su sede social en Santa Cruz. “No solo hablamos de empresas de transporte, sino también de alquiler de vehículos o de mercancías”, añadió el concejal de Hacienda.

La bonificación al rodaje no viene sola, sino que lo hace acompañada de la modificación de otras tres ordenanzas fiscales, que van a suponer la rebaja en el Impuestos de Bienes Inmuebles (IBI) (siempre que se instalen placas solares), en el de plusvalía (cuando se herede una vivienda) y en la tasa de basura, que va a experimentar una rebaja del 20%, o lo que es lo mismo, unos 25 euros por vecino. En conjunto, el ahorro que se consigue para los ciudadanos con estas cuatro modificaciones fiscales es de 4,8 millones de euros. “Si sumamos las otras medidas fiscales que hemos aplicado desde el comienzo del mandato, estamos hablando de un ahorro para los vecinos de unos siete millones de euros”, añadió el edil de Hacienda.

En conjunto, según explicó el alcalde, José Manuel Bermúdez, cada vecino se podrá ahorrar el año que viene unos 25 euros en impuestos. “Esta rebaja podemos hacerla porque el Ayuntamiento está saneado y, además, la hacemos sin que los servicios públicos se vean afectados”, dijo el alcalde. “Lo que pretendemos -continuó Bermúdez- es fomentar el ahorro familiar para que el dinero que se queda en su bolsillo contribuya a estimular el consumo, lo que a su vez generará inversión en la capital”.

Martínez, en el detalle de las bonificaciones, señaló que la correspondiente a la contribución por la instalación de placas solares pasa del 30 al 40%, y la del impuesto de plusvalía, del 50% actual al 75%; en el rodaje se reduce ese 50% ya enunciado y la tasa de basura se reduce otro 20%. “Esta tasa se bonifica tanto para vecinos como para negocios. Los primeros se ahorrarán unos 25 euros”, añadió Juan José Martínez.