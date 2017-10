Santiago Pérez: “Son supuestos de prevaricación administrativa claros”

El concejal de XTF-NC en el Ayuntamiento de La Laguna, Santiago Pérez, consideró ayer que el reiterado levantamiento por parte del exalcalde Fernando Clavijo y del actual, José Alberto Díaz, de los reparos que puso la Intervención a la prórroga de determinados contratos para la prestación de servicios municipales son, a su juicio, “supuestos evidentes de prevaricación administrativa. Así lo advertí en varios plenos del Ayuntamiento celebrados en los primeros meses del año, y sigo pensando lo mismo”.

Este tipo de delitos suelen acarrear penas de inhabilitación, tal y como se comprueba en numerosas sentencias dictadas por toda la geografía nacional en los últimos años. Sin ir más lejos, en Canarias hay condenas por hechos prácticamente idénticos como, por ejemplo, al exalcalde capitalino Miguel Zerolo, a quien el Supremo inhabilitó durante 8 años por obviar los reparos en el llamado caso García Cabrera, a cuenta de las obras realizadas en el Instituto de dicho nombre.

Para Pérez, en los casos de La Laguna “la prevaricación se inicia desde que se presta el servicio sin título habilitante para ello, ya que se hace al margen de la legalidad y en contra del reparo de la Intervención”. Sobre la justificación habitual para saltarse tales reparos, como son la urgencia o la necesidad de mantener el servicio como sea para no perjudicar a sus beneficiarios, Pérez replica que “no se puede aludir a la urgencia si la has provocado tú al no actuar desde que comienza el plazo de prórroga y dejar que también se venza el mismo”. “Este tipo de contratos tienen un período de vigencia y otro de prórroga; por ejemplo, se firma por cinco años y dos de prórroga. Pues bien, lo que ha pasado es que, superado tanto el período del contrato como el de la prórroga, se mantuvo la relación con esas empresas para que siguieran prestando el servicio en cuestión. Como es natural, el Interventor rechazó este modo de actuar y advirtió previamente de la ilegalidad presentando sus reparos al mismo, pero aún así tanto Fernando Clavijo como José Alberto Díaz ignoraron dichos reparos y continuaron adelante”, resume Santiago Pérez.