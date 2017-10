Se abren las apuestas para el Premio Nobel de Literatura 2017

La Academia Sueca solo ha anunciado que el nuevo Premio Nobel de Literatura se dará a conocer mañana. A pesar del hermetismo que acompaña siempre al prestigioso galardón, ya son muchos los que se arriesgan a dar nombres de posibles candidatos, y muchas las casas de apuestas que cuelgan sus quinielas más literarias en la red. Está, por ejemplo, la británica ladbrokes.com, cuyas propuestas son ya todo un referente.

Según esta web, el escritor keniano Ngugi Wa Thiong’o, podría conseguir el Nobel este jueves. Al menos es el que más apuestas acumula, él encabeza el ranking. A sus 79 años, es probablemente el escritor africano negro más prestigioso, autor de relevantes obras de teatro como The Black Hermit (1962) o This Time Tomorrow (1966); novelas como El diablo en la cruz (1980), Matigari (1986) o El brujo del cuervo (2004); ensayos como Education for a National Culture (1981); relatos, literatura infantil, y sus memorias, las más recientes de 2016, Birth of a Dream Weaver: A Memoir of a Writer’s Awakening, completan su extensa bibliografía.

El japonés Haruki Murakami sigue muy de cerca al keniano en todas las apuestas. Su nombre lleva sonando desde hace años. Quizá 2017 sea el suyo por fin. Sin duda, es un superventas que presentó este año la novela Matar al comendador, y ha escrito joyas de la literatura como Tokio blues (2005) o 1Q84 (2011).

La tercera en el ranking de ladbrokes.com es la canadiense Margaret Atwood, una prolífica poeta, novelista, crítica literaria, profesora y activista política que llegó a donar el dinero del galardón Booker Price del año 2000 para colaborar con causas ambientales, además de ser galardonada con el Premio Príncipe de Asturias de las Letras en 2008. Entre sus obras más destacadas se enumeran El cuento de la criada, El asesino ciego, Oryx y Crake, Resurgir, La mujer comestible y El año del diluvio.

En la extensa lista de posibles nombres señalan también al surcoreano Ko Un, el chino Yan Lianke, el israelí Amos Oz, el italiano Claudio Magris, el español Javier Marías, el sirio Adunis, o el estadounidense Don DeLillo.

Y aunque son muchos los nombres que se repiten año tras año, si se tiene en cuenta que el Nobel de Literatura de 2016 fue otorgado al músico Bob Dylan, que no aparecía en ningún ranking, la posibilidad de que la Academia Sueca vuelva a sorprender en esta edición se multiplica. No obstante, las quinielas apuntan a la narrativa, por encima de la poesía, como la que marque la pauta.

También puede ocurrir que la Academia intente evitar la polémica que desató la pasada edición, cuando se le otorgó el prestigioso galardón al estadounidense, autor de temas como Hurricane o Blowin’ in the wind, que mantuvo la incertidumbre hasta el último momento sobre la recogida y aceptación tanto del galardón como de la compensación económica. Cosa que finalmente hizo, pero de una manera particular: envió un discurso de agradecimiento a la Academia, que se colgó en la página web. Con eso pudo cobrar los 820.000 euros con los que está dotado el Nobel de Literatura, a tan solo cinco días de la fecha límite establecida. El músico no acudió a la ceremonia de entrega de los premios celebrada el pasado mes de diciembre y en su lugar asistió la artista Patti Smith. Posteriormente, en abril, Dylan asistió a una ceremonia privada en Estocolmo donde recibió, con casi cuatro meses de retraso, el premio más importante de literatura.

Mañana se conocerá a su sucesor y, aunque abundan los nombres que suenan, habrá que esperar nuevamente por la última palabra de la Academia Sueca.

Autores hispanos también entran en la quiniela para el reconocimiento

